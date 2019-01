"Fakt" o kulisach bójki w domu posła. Czarnecki miał zastać żonę w dwuznacznej sytuacji

Zdaniem dziennikarzy "Faktu" Przemysław Czarnecki zastał żonę w dwuznacznej sytuacji ze swoim przyjacielem. • Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

O

bójce, której rzekomo nie było i ugodzeniu nożem, do którego ponoć nie doszło media piszą już od Sylwestra. Zdaniem dziennikarzy "Faktu" Przemysław Czarnecki miał powody, żeby wyładować swoją złość. Gdy rano zszedł do salonu, miał - jak opisuje tabloid - zastać swoją żonę w dość dwuznacznej sytuacji z pijanym przyjacielem.Jedno w tej sprawie jest jasne – rankiem 1 stycznia w domu posła Przemysława Czarneckiego interweniowała policja , a sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa. Jaką sprawą? No, to już takie jasne nie jest – zeznania obu stron są rozbieżne.Jak podaje dziennik "Fakt" , około godziny ósmej rano żona Czarneckiego wezwała policję, bo mąż groził jej pozbawieniem życia. Sam poseł nie zaprzecza, jednak wyjaśnia, że to on wezwał funkcjonariuszy. Jego przyjaciel Krzysztof K. utrzymywał na początku, że Czarnecki zranił go w rękę nożem. Potem odwołał zeznania, nie będąc pewny, czy nie został zraniony paznokciami.Między Przemysławem Czarneckim i Krzysztofem K. miało bowiem dojść do szarpaniny. I choć sam parlamentarzysta temu zaprzecza, to "Fakt" podaje nawet przyczynę zatargu. Według wersji tabloidu, ddy poseł się obudził i zszedł na dół do salonu, miał zastać swoją żonę w dość dwuznacznej sytuacji z Krzysztofem K.źródło: "Fakt"