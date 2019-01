Wszedłem na Facebooka i Instagram Andruszkiewicza i zobaczyłem świat prawicowej gimbazy

Adam Andruszkiewicz jest na swoim Facebooku połączeniem blogerki modowej z prawicowym trollem. • Fot. www.facebook.com/andruszkiewicz.blog

dam Andruszkiewicz to obecnie najgłośniejsze nazwisko dobrej zmiany. Opozycja ma używanie z byłego szefa Młodzieży Wszechpolskiej zrobionego wiceministrem, PiS odpowiada, że Andruszkiewicz ma duże zasięgi i zna się na internecie. Postanowiłem to sprawdzić u źródła. Tak trafiłem do internetu, o którym osoby starsze niż 13 lat nie mają pojęcia.Adam Andruszkiewicz jako wiceminister cyfryzacji ma oficjalnie zajmować się "współpracą resortu z parlamentem", nieoficjalnie ma tworzyć internetową armię na maraton wyborczy w sezonie 2019/2020. Jeśli jednak internetowa kampania PiS będzie wyglądać jak profile Andruszkiewicza na Facebooku i Instagramie, Dobra Zmiana już dziś może oddać władzę. Póki wstydu nie ma.Adam Andruszkiewicz nie mówi do swoich 190 tys. sympatyków jak do dorosłych ludzi. Ma się wrażenie, że mamy do czynienia z nastoletnią blogerką modową komunikującą się ze swoimi rówieśnikami. I ich młodszymi siostrami. Nie chodzi nawet o to, że Andruszkiewicz nazywa sympatyków "przyjaciółmi", prosi o "UDOSTĘPNIENIA" czy "lajki lub inne znaczki". On nawet robi typowe internetowe dramy.Wystarczy zobaczyć post i filmik, w którym poseł kreuje się na ofiarę i nawołuje internet do akcji #MuremZaAndruszkiewiczem. Przewrażliwieni celebryci mają się od kogo uczyć.Ktoś może powiedzieć, że to młodość, że Andruszkiewicz jest internetowym naturszczykiem. Racja, ale ten facet jest od paru dni jednym z najwyższych urzędników w ministerstwie. Wyobraźcie sobie, że duża firma ma się z nim spotkać, przed spotkaniem wchodzi na Instagrama swojego negocjacyjnego przeciwnika i widzi zdjęcie jak z wycieczki szkolnej:Poetykę postów Andruszkiewicza doskonale podchwytują jego fani, który w komentarzach nie szczędzą pochwał jak fani Dawida Kwiatkowskiego po koncertach.– Proszę się nie zrażać głupimi komentarzami. WIELCY LUDZIE ZAWSZE BYLI OPLUWANI! – pisze Anna. – Andruszkiewicz na prezydenta! – dodaje Dominik.Nie zawsze jest jednak tak różowo. Jak to w internecie, znajdą się i hejterzy. Ale nadziewają się wtedy na ciętą ripostę.Tyle Andruszkiewicz celebryta. Ale jest też i Andruszkiewicz demaskator i tropiciel przewin Zachodu. Na jego profilu roi się od szokujących, opatrzonych typowym dla tego typu publikacji twierdzeniem "w telewizji tego nie pokażą" filmików o imigrantach.Oczywiście z prawilnym komentarzem.W ostatnich tygodniach nie brak też było doniesień o naruszeniu demokracji we Francji przy okazji protestów żółtych kamizelek . Andruszkiewicz ganił Macrona, pytał, czy ma prawo Polaków pouczać i kiedy KOD pojedzie do Francji, żeby bronić demokracji.Chciałem to prycypialne i chwalebne podejście do demokracji odnaleźć w postach Andruszkiewicza na temat Turcji czy, powiedzmy, Rosji. Ale tego akurat obrońcy demokracji sytuacja w tych spokojnych i otwartych krajach nie interesuje.Woli za to śmieszkować z zagrożenia terrorystycznego w starej Europie.I podawać dalej takie żarty:Każdy ma prawo do odpowiadającej jego intelektualnym potrzebom aktywności w sieci.Przeglądając jednak sociale Andruszkiewicza nie mogłem się opędzić od myśli, że ten gość od teraz będzie odpowiadał za politykę internetową rządu, prace w parlamencie i kontakty z takimi gigantami jak Google czy Facebook.Może być jednak z tym jeden problem. Żeby legalnie założyć konto na Fejsie trzeba mieć więcej niż 13 lat.