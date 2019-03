Rozwiązałeś quiz o chorobach psychicznych? Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania

Oto komplet odpowiedzi do naszego quizu o chorobach psychicznych. • Fot. kadr z filmu "Dzień Świra"

J

eśli już rozwiązaliście nasz quiz i nie mieliście wszystkich poprawnych odpowiedzi, z pewnością jesteście ciekawi, co o naszych pytaniach mówią specjaliści. Oto komplet poprawnych odpowiedzi z komentarzem doktora Sławomira Murawca z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Cały quiz znajdziesz tutaj Poprawna odpowiedź: Tak.Dr Sławomir Murawiec: Generalnie jeśli chodzi o osoby biorące leki systematycznie i znające ich działanie, to wiele takich osób prowadzi. Zaburzenia to szerokie pojęcie, wchodzi tu taże depresja. Wiele osób prowadzi z depresją samochody. Natomiast po niektórych lekach rzeczywiście nie wolno prowadzić.Poprawna odpowiedź: Tak.Dr Sławomir Murawiec: Taka osoba może pracować w policji, natomiast rzeczywiście te elementy, gdzie mógłby wystąpić ekstremalny stres, mogłyby być dla takiej osoby zbyt trudne. Istnieje zależność między stresem a nawrotem choroby.Poprawna odpowiedź: Pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka.Dr Sławomir Murawiec: Światowa Organizacja Zdrowia mówi o powyższej definicji, choć jest ona dość trudna. Gdybym zapytał o wasze pełne zadowolenie, no to właśnie... W niektórych momentach życia mało kto spełnia wszystkie te aspekty. To trudna definicja, ale do niej dążymy.Poprawna odpowiedź: Taka zależność nie istnieje.Dr Sławomir Murawiec: Rzeczywiście nie ma takiej zależności. W każdej grupie możliwa jest choroba.Poprawna odpowiedź: Nieprawda.Dr Sławomir Murawiec: Niektóre zaburzenia, które są epizodami, rzeczywiście same się kończą. Ale większość to zaburzenia, które wymagają opieki i leczenia, choćby schizofrenia.Poprawna odpowiedź: W wieku dziecięcym.Dr Sławomir Murawiec: Rzeczywiście jest opisywana schizofrenia dziecięca. Trzeba jednak dodać, że typowo pojawia się w okolicach drugiej dekady życia. U mężczyzn średnia 26 lat, u kobiet ponad trzydzieści.Poprawna odpowiedź: W XIX wieku.Dr Sławomir Murawiec: XIX wiek. Emil Kraepelin w 1883 zaklasyfikował schizofrenię jako osobną jednostkę chorobową.Poprawna odpowiedź: Są leki rzadziej stosowane.Dr Sławomir Murawiec: W przypadku tych codziennie stosowanych leki najczęściej są brane wieczorem, niekoniecznie rano. Ale jednak mamy leki o przedłużonym działaniu, które można przyjmować raz na kilka tygodni.Poprawna odpowiedź: 7 proc.Dr Sławomir Murawiec: Warto podkreślić, że 14 proc. populacji w ogóle cierpi na nerwicę.Poprawna odpowiedź: Panie.Dr Sławomir Murawiec: Kobiety. Tak wynika z badań.Poprawna odpowiedź: Obie odpowiedzi są poprawne.Dr Sławomir Murawiec: Jednak i skłonności genetyczne, i doświadczenia z dzieciństwa. Przeważnie jest to połączenie jednego i drugiego czynnika.Poprawna odpowiedź: Naprzemienne stany euforii i smutku.Dr Sławomir Murawiec: Te maniakalne stany epizody i depresyjne trwają stosunkowo długo. Nie godziny, a czasami nawet kilka dni lub nawet dłużej.Poprawna odpowiedź: Obrazić wszystkich dookoła.Dr Sławomir Murawiec: Ta osoba niestety może zerwać wszystkie kontakty, zniszczyć je albo dożywotnio, albo na wiele lat, obrażając wszystkich dookoła mówiąc im, co o nich myśli. Oczywiście w fazie manii. To wynika z tego, że wiem wszystko najlepiej, jestem najmądrzejszy.Poprawna odpowiedź: Alkohol.Dr Sławomir Murawiec: Alkohol, choć także narkotyki – nadużywanie tych substancji jest bardzo częste.Poprawna odpowiedź: Obie odpowiedzi są poprawne.Dr Sławomir Murawiec: Rzeczywiście wśród osób z depresją może dojść do zerwania więzi społecznych jak i samobójstwa w niektórych przypadkach.Poprawna odpowiedź: Poważnie traktowana przez społeczeństwo.Dr Sławomir Murawiec: W tej materii dużo się zmieniło, coraz bardziej. Społeczeństwo coraz częściej rozumie depresję, co ona ze sobą niesie.Poprawna odpowiedź: I kobiety, i mężczyzn.Dr Sławomir Murawiec: Kobiety przy pierwszym i kolejnych dzieciach zmagają się z depresją poporodową, ale może ona występować także wśród mężczyzn. Naprawdę są takie przypadki.Poprawna odpowiedź: Sprawdza kilka razy, czy na pewno zamknęła drzwi.Dr Sławomir Murawiec: Taka osoba sprawdza klamkę wielokrotnie. Jeden raz każdemu się zdarza, ale to jest po dziesięć razy. Ale jeszcze, ale jeszcze, a potem ktoś taki jeszcze może wrócić i sprawdzić, czy gaz jest wyłączony.Poprawna odpowiedź: To może być objaw choroby.Dr Sławomir Murawiec: To może być objaw choroby, jeśli taka osoba wraca do domu. Choć oczywiście człowiek w silnym stresie może nie pamiętać, czy wyłączyć to żelazko.Poprawna odpowiedź: Tak, bo nerwica może prowadzić do społecznego wykluczenia.Dr Sławomir Murawiec: Tak, trzeba leczyć. Ta choroba jest cierpieniem. To ciągłe "łażenie". Człowiek wychodzi, po chwili wraca, jak właściwie do pracy dotrzeć.