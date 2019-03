Przyszłość stomatologii. Usuną ci zęby, ale nie zawsze wyrzucą je na śmietnik, tylko zrobią z nich... użytek

O innowacjach w stomatologii oraz o potencjale jaki kryją w sobie nowe obszary tej dziedziny porozmawiają eksperci w trakcie konferencji The art and science of dental treatment- innovative approach w Berlinie, w dniach 13-14 kwietnia 2019 r. • Mat. prasowe

Materiał prasowy Cellivia

C

O innowacjach w stomatologii oraz o potencjale jaki kryją w sobie nowe obszary tej dziedziny porozmawiają eksperci w trakcie konferencji The art and science of dental treatment- innovative approach w Berlinie, w dniach 13-14 kwietnia 2019 r.

o jakiś czas nasze standardy postępowania ulegają zmianie pod wpływem nowych technologii i odkryć naukowych. Badacze od lat zastanawiają się, dlaczego błona śluzowa jamy ustnej goi się tak szybko nie pozostawiając blizn i dlaczego ten obszar jamy ustnej starzeje się „jakby” wolniej, relatywnie długo utrzymując swoje pierwotne funkcje. Błona śluzowa siedemdziesięciolatka niewiele różni się od tej dwudziestolatka. Czy tutaj ukryte są odpowiedzi na pytania o wieczną młodość? Jak można wykorzystać potencjał osławionych już komórek macierzystych z tego obszaru?Do tej pory usuwane z przyczyn ortodontycznych zęby, czy też „ósemki” lub zęby mleczne trafiały do kosza na odpady, zaś w najlepszym wypadku do „Wróżki Zębuszki”.Ostatnie lata przynoszą nowe, świeże spojrzenie na kwestię usuwanych zębów: coraz więcej banków tkanek i komórek na świecie zajmuje się mrożeniem tego cennego materiału, aby zabezpieczyć go na przyszłość.Takie usługi bankowania można już znaleźć w kilku krajach, a niedługo również w Polsce www.cellivia.com Lekarz dentysta umieszcza usunięty ząb w specjalnym pojemniku a następnie w specjalnie przygotowanym transporterze, po czym wykonuje telefon do kuriera, który dostarcza materiał do banku komórek. Tak więc materiał, który rutynowo trafiał niegdyś do śmietnika trafi do banku jako bezcenne źródło zabezpieczenia komórek macierzystych na przyszłość. Przywieziony materiał zostaje następnie zbadany pod kątem macierzystości; przechodzi proces adaptacji, a następnie zostaje umieszczony w niskiej temperaturze na kolejne lata.Przypomina to trochę proces przechowywania krwi pępowinowej: można go uznać za uzupełnienie tej formy rezerwuaru macierzystości. Ale warto spojrzeć na to zagadnienie nieco szerzej. W przypadku zębów materiał do mrożenia możemy pobrać na różnych etapach życia. Możemy zgromadzić go więcej - na przykład z kilku zębów mlecznych - za jedną opłatą. Jest to materiał posiadający szerokie możliwości różnicowania się do innych komórek, szersze niż komórki krwi pępowinowej. Potencjał terapii związanych z tymi komórkami dotyczy cukrzycy typu I, chorób neurodegeneracyjnych, terapii w przypadku przerwania ciągłości nerwów oraz rekonstrukcji kości.Jest to znakomite narzędzie wykorzystywane do spersonalizowanej medycyny przyszłości. Ostatnie doniesienia wskazują też na możliwość oceny ryzyka zaburzeń behawioralnych na podstawie analizy morfologicznej zębów mlecznych.Do gabinetów stomatologicznych wraz nowymi technologiami i z nową aparaturą trafia nowe podejście do pacjenta - holistyczne spojrzenie na możliwości leczenia. Na pomoc pacjentom przychodzą techniki cyfrowe, które ułatwiają kompleksowe leczenie. Pozwalają one lepiej diagnozować pacjentów przy użyciu stożkowej tomografii i wizualizacji 3D. Możemy zaprojektować wymarzony uśmiech pacjenta i krok po kroku prowadzić zaplanowaną terapię. Prace wykonywane w gabinetach stomatologicznych są dzięki temu bardziej precyzyjne i przewidywalne, zaś już niebawem będą wsparte drukiem 3D, a nawet biodrukiem.Leczenie pacjentów staje się nareszcie bardziej komplementarne. Zaczyna się od analizy morfologicznej i czynnościowej, w której ocenia się zarówno zgryz, jak i tor oddechowy pacjenta. Dentyści przyłączają się do grupy lekarzy aktywnie zajmujących się leczeniem zaburzeń oddechu. Starają się leczyć minimalnie inwazyjnie, z zachowaniem jak największej ilości zdrowych tkanek pacjenta, działając w zgodzie z biologią.• Dr Kevin Kwiecien z Ksquared Facilitation Arizona zaprezentuje swój szeroki program zaczynając od okluzji poprzez stomatologię oddechocentryczną aż po sekrety udanej pracy zespołowej.• Dr Simon Chard z British Academy of Cosmetic Dentistry omówi cyfrowy gabinet i znaczenie fotografii w pracy dentysty.• Prof Ioannis Georgakopoulos Prezydent World Academy of Growth Factors & Stems Cells in Dentistry omówi mini-inwazyjne zabiegi podnoszenia zatoki.• Dr Yan Huang pokaże, jak prawidłowo oceniać kość w obrazowaniu 3D.Przedstawiciele nauki omówią rolę komórek macierzystych i egzosomów.Wspólne warsztaty i dyskusje w kuluarach mają zainicjować kolejne regularne spotkania, dzięki którym stomatolodzy wymienią doświadczenia i udoskonalą swój warsztat z korzyścią dla pacjentów .Przyszłość dzieje się na naszych oczach - bądź na bieżąco i przyłącz się do ciekawej dyskusji