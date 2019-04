Dla szalonych imprezowiczów z ułańską fantazją i nie tylko. Jak łatwiej przebrnąć przez powypadkowy kryzys?

Przed konsekwencjami finansowymi wypadków osobistych oraz szkód wyrządzonym osobom trzecim chronią dwa rodzaje ubezpieczeń - polisa od NNW oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym • 123rf.com

Marcin Długosz

Ubezpieczenie NNW może poratować, gdy ofiara wypadku musi dotkliwe dla budżetu koszty leczenia i rehabilitacji • 123rf.com

Przed konsekwencjami finansowymi szkód wyrządzonych osobie trzeciej chroni tzw. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym • 123rf.com

ażdy od czasu do czasu musi się wyszumieć – zakosztować zabawy i oddać się czystej rozrywce. Wypadki chodzą jednak po ludziach. Często to efekt błędów i niedopatrzeń, ale zdarza się, że niektórych imprezowiczów ponosi ułańska fantazja, za którą potem muszą słono zapłacić. W takich kryzysowych sytuacjach przydaje się polisa.Na sprawę ubezpieczeń w życiu prywatnym uczestników imprez i innych przedsięwzięć o charakterze rozrywkowym należy spojrzeć z dwóch stron. Po pierwsze, to nam podczas zabawy może zdarzyć się wypadek, który odbije się na naszym zdrowiu. A po drugie – to my swoim zachowaniem możemy przyczynić się do cudzego nieszczęścia.Z tych obusiecznych zagrożeń wynika więc, że każdy, kto chce realnie zwiększyć zakres swojej ochrony w codziennym życiu, powinien zabezpieczyć się na dwie ewentualności – gdy przypadnie mu rola ofiary albo sprawcy wypadku. Wspólnym mianownikiem tych przykrych zdarzeń są niestety konsekwencje finansowe.Kiedy ponosimy uszczerbek na zdrowiu, spadną na nas wydatki na leczenie i rehabilitację, a także dotkną straty w domowym budżecie, których źródłem jest chociażby spowodowana wypadkiem niezdolność do pracy. Jeśli natomiast z naszej winy komuś innemu stanie się krzywda, musimy liczyć się z wypłaceniem odszkodowania osobie poszkodowanej.W pierwszym przypadku ciężar finansowy złagodzi polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), która pozwoli uzyskać odszkodowanie, gdy przydarzy się nam nieszczęście. Zakres ochrony w ramach tego ubezpieczenia osobowego może być bardzo szeroki, co przekłada się na wielkość wsparcia finansowego i czas jego trwania.Standard w ubezpieczeniach NNW to wypłata odszkodowania po wypadku skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Czasem towarzyszą mu usługi assistance (np. opłacenie domowej wizyty lekarza). Ochronę można rozszerzyć o np. zwrot kosztów leczenia, świadczenie za pobyt w szpitalu czy rekompensatę za niezdolność do pracy.Przed konsekwencjami finansowymi szkód wyrządzonych osobie trzeciej poza domem (np. podczas imprezy) chroni tzw. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym. Szkody są tu rozumiane jako osobowe (spowodowanie uszczerbku na zdrowiu) oraz rzeczowe (uszkodzenie czyjeś własności).Jeśli więc z naszej winy ktoś przewróci się na parkiecie i złamie rękę albo niechcący zalejemy napojem czyjś wytworny strój czy drogiego smartfona, to abstrahując od wyrzutów sumienia i emocjonalnego dyskomfortu w kontakcie z poszkodowanym, nie będziemy musieli płacić odszkodowania z własnej kieszeni. Pokryje je zakład ubezpieczeń.Oczywiście ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie obejmuje szkód wyrządzonych intencjonalnie. Ubezpieczyciel będzie mógł też odmówić odszkodowania w sytuacji, gdy np. namówiliśmy kogoś do niebezpiecznego zachowania, którego negatywne skutki nietrudno było przewidzieć. Dlatego z tą ułańską fantazją lepiej nigdy nie przesadzać.