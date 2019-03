Podatek streamingowy? Pomysł z "piątki Morawieckiego" może uderzyć w internautów

Jednym ze źródeł finansowania "Nowej piątki Morawieckiego" mają być wpływy z opodatkowania cyfrowych gigantów. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

K





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ancelaria Prezesa Rady Ministrów podała informację odnośnie tego, skąd będą pochodziły środki na realizację "Nowej piątki PiS". Jeden z punktów szczególnie uderza w społeczność internautów, a dokładniej w ich kieszenie.500+ na każde dziecko, "trzynastka" dla wszystkich emerytów czy usprawnienie lokalnego transportu na poziomie gmin – nic dziwnego, że przy tylu drogich obietnicach PiS poszukuje źródeł finansowania gdzie tylko może. W końcu na realizację "Nowej Piątki " potrzeba łącznie ponad 42 mld złotych rocznie.Kancelaria Prezesa Rady Ministrów odpowiedziała na pytanie: "Jakie są źródła finansowania 'Nowej Piątki' ?". Jednym z projektów, który rokrocznie ma przynosić miliard złotych do budżetu, jest opodatkowanie cyfrowych gigantów. "Sprawiedliwe opodatkowanie zysków, jakie globalne firmy generują w Polsce oferując usługi cyfrowe takie jak reklamy online, VOD i streaming muzyki" - czytamy.– Proszę sprawdzić, jak to wygląda w innych krajach. My na pewno nie zrobimy niczego, co będzie stało w konflikcie z prawem europejskim – mówi naTemat zastępca przewodniczącego Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT), Witold Czarnecki z PiS. – Nam zależy po prostu na tym, by globalne korporacje nie eksploatowały Polski według własnego uznania – stwierdza.Główny zarzut polega na tym, że tacy "cyfrowi giganci" jak Facebook czy Google generują ogromne zyski z reklam online. Wpływy rozliczają jednak przez swojej centrale europejskie, a nie spółki zarejestrowane w Polsce, dlatego płacą u nas mało podatków.– Problemem jest na pewno akcyjny i doraźny charakter tego działania – twierdzi prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Borys Stokalski. – W globalnej gospodarce, a zwłaszcza w cyfrowym świecie, różnice pomiędzy wartością lokalnych rynków a lokalnym opodatkowaniem firm czerpiących z niej korzyści wymagają reakcji. Jest ona dobrze widoczna w przypadku "cyfrowych gigantów". Powinna ona mieć jednak charakter systemowy, co oznacza jasne kryteria i przewidywalne konsekwencje dla wszystkich – uważa nasz rozmówca.Przed nowym podatkiem PiS nie uciekłby popularny Netflix. W styczniu platforma streamingu zanotowała prawie 4 miliony realnych użytkowników i 51 milionów odsłon. Według nieoficjalnych informacji w Polsce serwis ma ponad 500 tysięcy subskrybentów. – Czy my naprawdę chcemy Polski, w której te wielkie podmioty zgarniają wszystko? – pyta Witold Czarnecki.Istnieje obawa, że prawdziwi "giganci" nie odczują skutków rozwiązań proponowanych przez PiS. W przeciwieństwie do tysięcy użytkowników Netflixa, Amazona, Spotify, Tidala i innych platform VOD i streamingu muzyki, na których firmy przerzucą koszta, jednocześnie zwiększając ceny świadczonych usług.A przecież 23 lutego na konwencji PiS Jarosław Kaczyński obiecywał, że domowe budżety Polaków będą rosnąć, a nie kurczyć się. – Wszystkie podatki godzą w portfel, proszę pana– odpowiada Czarnecki z PiS.Internauci również są zaniepokojeni tym, że opodatkowanie "cyfrowych gigantów" odbije się na ich kieszeniach. "Kolejne rozdawnictwo oraz kupowanie głosów. Co ja, jako singiel po 30-tce, będę z tego miał? Droższą rozrywkę. No k***a mać, trzeba zrobić wszystko, żeby ich oderwać od koryta" – pisze wzburzony użytkownik Wykopu "Według PiS są to dobra luksusowe, więc cię stać" – w ironiczny sposób odpowiada mu inny. Internauci podnoszą również zarzuty o to, że PiS "utrudnia dostęp do kultury", ponieważ przez podwyżki cen niektórzy z nich będą zmuszeni do anulowania subskrypcji.Krytycznie wobec projektu PiS wypowiadają się również osoby związane z ruchem Polska Fair Play Roberta Gwiazdowskiego. Ugrupowaniu również zależy na tym, by duże korporacje płaciły podatki w naszym kraju. Polska Fair Play proponuje jednak inne rozwiązanie niż PiS.– W Polsce Fair Play jesteśmy przeciwni podatkom sektorowym – mówi naTemat Jerzy Karwelis, rzecznik prasowy Polski Fair Play. – Tych kierowanych do pewnych gałęzi gospodarki, które nie spodobały się rządowi. My po prostu chcemy równego traktowania dla wszystkich, chcemy jednolitego podatku przychodowego. Gdyby takowy był w Polsce, nikt nie miałby podobnych dylematów.Borys Stokalski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, zauważa jeszcze jeden aspekt, w którym pomysł PiS nie wydaje się dobrym rozwiązaniem.– To działanie reaktywne, wynikające tego że europejska gospodarka nie wytworzyła porównywalnych podmiotów. Zamiast leczyć objawy choroby jaką są dysproporcje w zdolności do kreowania innowacji trzeba reformować europejskie podejście do regulacji, ograniczyć bariery rozwoju technologii opartych o analizę wielkich zbiorów danych, realnie zbudować jednolity rynek usług cyfrowych który dzisiaj po prostu nie zapewnia przedsiębiorcom skali działania porównywalnej z rynkiem chińskim a nawet amerykańskim. Marnujemy tak jeden z największych potencjalnych europejskich atutów – podkreśla Stokalski.