"Dał się nagrać jak złodziejaszek w sklepie". Po zabraniu tablicy przez Suskiego PO szykuje kolejne akcje

Minister Marek Suski zabrał sprzed klubu Platformy tablicę pokazującą "Układ Kaczyńskiego". • fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

P

oseł Krzysztof Brejza (PO) zapowiada, że Platforma nie odpuści ministrowi Suskiemu (PiS) zabrania wczoraj tablicy pokazującej "Układ Kaczyńskiego" w kontekście PiS i Srebrnej. – Im bardziej PiS będzie próbował nas uciszyć, tym o sprawie będzie głośniej – mówi polityk Platformy.: Nie, dziękujemy. To, że zagrabił tablicę, która pokazuje układ PiS wokół Srebrnej, to dowód na to, że ma wyrzuty sumienia związane ze swoim udziałem w tej aferze. Przypomnę, że sam był w radzie nadzorczej spółki Srebrna.Suski ukradł tablicę z Układem Kaczyńskiego, bo czuł się pominięty. Teraz studiuje strukturę i rozmyśla jak się włączyć. #UkładKaczyńskiego pic.twitter.com/u1OsOYc3nl— Robert Tyszkiewicz (@RTyszkiewicz) March 6, 2019Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, co pan minister z nią zrobił.Tablica pokazuje niewygodne fakty. Widziałem jak reagowali na nią posłowie PiS, którzy codziennie obok niej przechodzili. Zatrzymywali się, przyglądali, szukali w "Układzie Kaczyńskiego" swoich kolegów z ław sejmowych. Pewnie myśleli o skromnym i pokornym Kaczyńskim, który do polityki poszedł nie tylko dla pieniędzy, ale i dla wieżowców. Marek Suski po prostu się wstydzi. To dobrze.Uważam, że naruszył art. 278 kodeksu karnego. Na szczęście wszystko jest na nagraniu. Pan minister chciał być cwaniakiem, a dał się nagrać jak złodziejaszek w sklepie. To kwintesencja PiS-u.Marek Suski zabrał tablicę PO pic.twitter.com/miE0wG8GpI— Dominika Długosz (@domidlugosz) March 6, 2019Jakoś inne kluby, a zwłaszcza PiS, nie mają problemu z uzyskaniem takiej zgody. To podwójne standardy. Ich plansze stoją w Sejmie tygodniami, miesiącami, a nawet latami, tak jak np. tablica smoleńska, którą politycy PiS ustawili bez zgody marszałka Komorowskiego. Dziwnym trafem tylko z tablicą, która pokazuje układ Kaczyńskiego jest problem.W najbliższych dniach ujawnimy, jak będą wyglądały kolejne odsłony naszej akcji. Zamierzamy wszem i wobec mówić o niejasnych interesach posła Jarosława Kaczyńskiego i o tym, że jest poza jakimkolwiek trybem. Chodzi o potężne pieniądze na styku PiS i Srebrnej. I im bardziej PiS będzie próbował nas uciszyć, tym o sprawie będzie głośniej.Nie i nie planuję. Tu pełna zgoda z rzeczniczką PiS - wszyscy wiemy jaki jest.