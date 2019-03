Premier uważa, że każdy, kto jest bogaty powinien zrezygnować z 500+. Posłowie: "chce skłócać społeczeństwo"

Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że zamożni ludzie powinni sami zrezygnować z 500+. • Fot. Jakub Ałtys / Agencja Gazeta

remier Mateusz Morawiecki, ojciec czwórki dzieci, już w 2016 roku zapowiadał, że nie złoży wniosku o 500+. – Jak ktoś jest bogaty i sumienie mu podpowiada, nie bierze tych środków – powtórzył na początku marca. – To kolejne działanie w stylu PiS. Na drugi raz na miejscu pana premiera zastanowiłbym się, dlaczego chce skłócać społeczeństwo, zamiast nas łączyć – stwierdza Grzegorz Raniewicz, poseł PO, ojciec czwórki dzieci, na jedno z nich pobiera 500+.

– Każdy, kto jest bogaty, kto ma dużo środków i sumienie, czy serce mu podpowiada, to nie bierze tych środków i znam takich ludzi bardzo, bardzo wielu – rzucił Mateusz Morawiecki w rozmowie z Dorotą Gawryluk. Prezenterka Polsatu zapytała premiera, dlaczego pieniądze z 500+ zasilają konta również bogatych Polaków.



Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: - środki pieniężne: 300 000 zł; 1 000 euro

- dom o powierzchni 270 m2 (współwłasność), wartość: 300 000 zł

- mieszkanie o pow. 50m2 (współwłasność); wartość: 200 000 zł

- gospodarstwo rolno-hodowlane (244 ha) - wartość 10 000 000 zł [

- inne nieruchomości: działka o pow. 600 m (współwłasność) - 150 000 zł

kredyty: 3 750 000 zł (zakup chlewni); 1 000 000 zł (wyposażenie chlewni); 62 078 zł (zakup ciągnika); 215 782 zł (agregat siewny) ; 108 545 zł (samochód); 100 000 zł (zobowiązanie zapłaty za zakup ziemi) Więcej: Czytaj więcej

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: - środki pieniężne: około 150 000 zł; 1 000 euro

- dom o pow. 4250 m2; wartość: około 1 350 000 zł)

- gospodarstwo rolne o pow. 7,87 ha; wartość: około 200 000 zł

- inne nieruchomości: budynek na działce o pow. 1 000 m2 i działka - (3/5 udziałów): wartość 6 250 000 zł, około 40 000 zł



- trzy samochody: wartość około 15 000 zł; 80 000 zł, 100 000 zł

kredyty: 970 000 zł (budowa domu) Więcej: Czytaj więcej

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: - środki pieniężne: 996 000 zł; 7 500 euro; 3 000 usd

- papiery wartościowe: akcje na kwotę 75 854,72 zł

- dom o pow. 682,70m2; wartość: 1 950 000 zł

- dom o pow. 161 m2; wartość 50 000 zł

- mieszkanie o pow. 97,40 m2; wartość: 535 700 zł (brutto)

- mieszkanie o pow. 61,26 m2; wartość: 336 930 zł (brutto)

- mieszkanie o pow. 52 m2; wartość: 168 000 zł (brutto)

- mieszkanie o pow. 103,90 m2; wartość: 852 160 zł (brutto)

- mieszkanie o pow. 103,40 m2; wartość: 832 000 zł (brutto)

- grunty rolne o pow. 3,94 ha; wartość: 12 000 zł (brutto)

- łąki, nieużytki o pow. 0,81 ha; 80 000 zł (brutto)

- inne nieruchomości: grunty o wartościach: 2 500 000 zł; 28 621 zł (współwłasność); 2 250 000 zł (współwłasność); 4 290 000 zł; 1 300 000; 430 000 zł (współwłasność); 600 000 zł; 1 900 000 zł brutto; 270 000 zł; 1 500 000 zł; 450 000 zł

kredyty/zobowiązania: 800 000 zł; 71 169,91 zł; 717 510 51 zł; 727 945,15 zł

Pożyczka od osoby fizycznej w wysokości 110 000 zł

Więcej: Czytaj więcej

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: - środki pieniężne: 126 508,63 zł

- dom o pow. 250 m2 + garaż (współwłasność); wartość: 420 000 zł

inne nieruchomości: 5 000 zł

kredyty: 130 571,99 chf

Więcej: Czytaj więcej

Morawiecki podkreślił, że osoby zamożne, które "nie potrzebują tych środków nie mają obowiązku", by je otrzymywać. Ale jak dodał, z programów socjalnych PiS mogą korzystać także bogaci Polacy, a to dlatego, żeby nie "tworzyć więcej biurokracji niż trzeba".Posłowie uważają, że premier takimi słowami tylko "szczuje na zamożnych" i kolejny raz dzieli Polaków. – Mam pięcioro dzieci, pobieram 500+. I nie uważam, że jestem nieetyczny – mówi nam poseł PO, Jacek Tomczak.Poseł Leszek Galemba ma dwoje już dorosłych dzieci, więc nie korzysta z programu 500+. – Gdyby mnie to dotyczyło, to też bym brał. I przekazał dzieciom na dorosłe życie – mówi wprost.– Te pieniądze są dedykowane nie tylko rodzicom, ale dzieciom. Właśnie na zakup ubrań, książek, tornistrów. Według mnie wszystkie dzieci są równe. W związku z tym, że gospodarka nam się rozwija i w obecnej chwili stać nas na 500+, to dajemy te środki wszystkim rodzinom – mówi poseł PiS.I dodaje: – Jeżeli ktoś uważa, że nie są mu potrzebne te pieniądze, to jest to jego indywidualna sprawa. Nie mówmy komuś, czy jest na tyle bogaty, aby takie środki przyjmować. Znów dojdziemy do takiego biurokractwa, że będziemy musieli donosić zaświadczenia, kto i ile zarabia. Nie powinniśmy dzielić, każdemu przysługuje 500+, bo prawo jest równe. A jeżeli ktoś chce się czegoś zrzec, to może tak zrobić.Nie robiłbym na tym polityki, jest to program socjalny, inwestycja w rodzinę.Raniewicz jest ojcem czwórki dzieci. 500+ pobiera na jedno z nich. I oburza się na słowa premiera Morawieckiego: – To kolejne działanie w stylu PiS. Na drugi raz na miejscu pana premiera zastanowiłbym się, dlaczego chce skłócać społeczeństwo, zamiast nas łączyć – stwierdza Raniewicz.– Prawo nakłada na wszystkich obowiązki i określa zasady. PiS głosował, aby ustawa pozwala każdemu korzystać z 500+. Osoby zamożne płacą olbrzymie podatki, wielokrotnie większe i również z nich program jest finansowany dla mniej zarabiających, również często finansują akcje charytatywne. Też znam takich ludzi. Wiem, że wspierają dzieci z niepełnosprawnością, programy stypendialne itd – rozwija poseł.– Mam dorosłe dzieci. Ale słowa premiera są dla mnie absurdalne. W Polsce doczekaliśmy czasów, kiedy osoby lepiej sytuowane są napiętnowane. A 500+ jest rozdawane ze środków, które trafiają do budżetu z ich podatków.– Gdyby moje dzieci były w wieku szkolnym i pobierałbym na nie 500+, to przekazywałbym te pieniądze na wybrany przez siebie cel charytatywny. Teraz np. można byłoby wesprzeć osoby chore na nowotwór, dla których zabrakło pieniędzy na leczenie – stwierdza poseł niezrzeszony.Tomczak ma pięcioro dzieci. – Pobieram 500+ i nie mam z tym żadnego problemu. Nie uważam, że moje zachowanie jest niewłaściwe czy nieetyczne – stwierdza poseł PO.– Pieniądze z 500+ przeznaczamy na zajęcia pozalekcyjne, dodatkowy angielski. Takie środki każdej rodzinie – mniej lub bardziej zamożnej – się przydadzą. Zwłaszcza tym, które są wielodzietne. A wiadomo, że przy dużej ilości dzieci oboje rodziców nie może pracować – mówi nam Tomczak.Jak odebrał słowa premiera o 500+? – Ta wypowiedź premiera była co najmniej niezręczna. Nie rozumiem, dlaczego ludzie mają nie korzystać ze swoich uprawnień, które przecież pan premier im przyznaje. Polityka prorodzinna skierowana jest do wszystkich rodzin. Każde dziecko potrzebuje wsparcia i wszyscy powinni być traktowany w taki sam sposób.