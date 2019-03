Nowacka przegrała zakład z Arłukowiczem. W efekcie musiała zrobić coś, czego nigdy nie próbowała

Barbara Nowacka przegrała zakład i musiała po raz pierwszy w życiu morsować. • Fot. Twitter / @Arlukowicz

akłady polityków to czasami spore wyzwanie. Przekonała się o tym Barbara Nowacka, która przegrała jeden z nich z Bartoszem Arłukowiczem. Koalicjant Nowackiej był dla niej "bezwzględny", bo zmusił ją do zrobienia czegoś, czego jak sama przyznała, nie robiła nigdy w życiu. Bartosz Arłukowicz pochwalił się na Twitterze nagraniem z morsowania w Bałtyku. Ale polityk PO nie był sam na plaży. Towarzyszyła mu jego koalicjantka Barbara Nowacka i wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin Sylwia Śmiechowska. Okazało się, że obie panie weszły z byłym ministrem zdrowia do wody przez przegrany zakład.– W życiu nie weszłam zimą do morza! Bartek Arłukowicz wszedł, Sylwia też weszła. Założyliśmy się, a to podobno jest bardzo zdrowe – mówi na nagraniu Barbara Nowacka.Nie wiadomo, jednak co było przedmiotem zakładu.