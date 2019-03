Uczestniczka Powstania Warszawskiego odpowiada na homofobiczny wpis Klepackiej. "Walczyliśmy o ludzką godność"

Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, stanęła w obronie osób LGBT+. • Fot. Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta

Z

aczęło się od homofobicznego wpisu Zofii Klepackiej, której nie spodobało się podpisanie deklaracji LGBT+ przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Jej słowa skomentowała uczestniczka Powstania Warszawskiego. Wanda Traczyk-Stawska przypomniała wnuczce powstańca, o co walczono na ulicach stolicy w 1944 roku.Gdy Rafał Trzaskowski podpisywał deklarację LGBT+ niemal pewnym było, że prezydent stolicy szybko spotka się z ostrą reakcją hejterów. Środowiska prawicowe zarzucają mu promocję homoseksualizmu. Jednym z krytyków Trzaskowskiego jest Zofia Klepacka , zdobywczyni brązowego medalu na igrzyskach olimpijskich w Londynie."Mówię kategoryczne NIE dla promocji środowisk LGBT i będę bronić tradycyjnej Polski. Czy mój dziadek walczył o taką Warszawę w Powstaniu? Nie wydaje mi się. Panie prezydencie, może się Pan lepiej weźmie za sport w Warszawie, który kuleje?" – napisała na Facebooku Klepacka. Na ripostę nie musiała długo czekać. Lekcji udzieliła jej uczestniczka powstania.– My w Powstaniu walczyliśmy przede wszystkim o odzyskanie niepodległości naszej ojczyzny, ale także o to, co było dla nas najważniejsze. O to, żebyśmy byli traktowani nie jak podludzie, tylko żeby każdy z nas był człowiekiem godnym szacunku. O naszą godność ludzką – powiedziała Wanda Traczyk-Stawska w rozmowie z portalem Wirtualna Polska.Traczyk-Stawska przypomniała Klepackiej, czym jest ludzka godność. – Jej podstawą jest wolność. Nie wolno nikogo nie szanować dlatego, że ma inny kolor skóry, inne poglądy czy orientację seksualną. O ile nie wyrządza nikomu krzywdy, to ma prawo taki być – stwierdziła. Traczyk-Stawska.To nie pierwszy raz, gdy uczestniczka Powstania zabiera głos w dyskusji na "trudne tematy". Traczyk-Stawska pojawiła się w rok temu na "Marszu Wolności" . Podczas przemówienia odniosła się do sprawy rodziców osób niepełnosprawnych, apelując o pomoc dla najsłabszych oraz dopilnowanie tego, aby Polska pozostała w Unii Europejskiej.źródło: wp.pl