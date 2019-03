Prezydent Warszawy nie chciał być szefem własnej żony. Małgorzata Trzaskowska odchodzi z ratusza

Małgorzata Trzaskowska odchodzi z warszawskiego ratusza. • Fot. Twitter.com/trzaskowski

afał Trzaskowski jeszcze w trakcie kampanii zapowiadał, że jeśli wygra wybory na prezydenta Warszawy, to jego żona zrezygnuje z pracy w stołecznym ratuszu. Małgorzata Trzaskowska jeszcze w marcu ma skończyć ponad dziesięcioletnią przygodę z warszawskim samorządem.– Nie zamierzam wprowadzać standardów PiS i być przełożonym i pracodawcą własnej żony – zapowiadał w trakcie samorządowej kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski. Małgorzata Trzaskowska przez ponad 10 lat pracowała w warszawskim urzędzie.Choć Trzaskowski pokonał Patryka Jakiego i innych kandydatów już w pierwszej turze, jego żona wciąż pracowała w ratuszu. Wyjaśniano, że prowadzi ważny projekt i chce go "dowieźć do końca", co zaplanowano na pierwszy kwartał 2019 roku.Jak informuje portal Wirtualna Polska, Trzaskowska dokończyła to, co miała zaplanowane i w marcu kończy swoją samorządową karierę. Jeszcze nie wiadomo, czym będzie się zajmować. Mówi się o prywatnym biznesie.źródło: wp.pl