Mazurek zagotowała się po konwencji i uderzyła w PO. "A PiS, PiS, PiS"

Beata Mazurek zaatakowała PO na Twitterze. Poszło o krytykę programu partii Jarosława Kaczyńskiego.

eata Mazurek niedługo po konwencji PiS w Jasionce uderzyła w Platformę Obywatelską. Rzeczniczka partii Jarosława Kaczyńskiego odniosła się do krytykowania programu jej ugrupowania przez Platformę Obywatelską i wyraźnie nie wytrzymała emocji.Konwencja PiS w Jasionce była okazją do zaprezentowania kandydatów partii w wyborach do PE , ale również przypomnienia najważniejszych obietnic. Program firmowany twarzą premiera Mateusza Morawieckiego jest krytykowany przez Platformę Obywatelską, co wyraźnie zirytowało Beatę Mazurek.Rzeczniczka PiS niedługo po zakończeniu konwencji opublikowała emocjonalny wpis na Twitterze. "PO komentując naszą konwencje, jak zawsze pogarda i personalne wycieczki. To jest ta oferta dla Polaków? a może jakiś konkret dla rodzin?...a PiS,PiS,PiS" – napisała wicemarszałek Sejmu.Mazurek w kolejnym wpisie bezpośrednio skrytykowała Sławomira Nitrasa z PO i napisała o jego "żałosnych wywodach". "Arogancją, awanturą nie zakrzyczycie swojej niekompetencji, nieudolności oraz braku propozycji dla Polski. Niech pan zrobi dla dzieci i Polaków chociaż promil tego co J.Kaczyński to potraktuję pana poważnie" – dodała.Na tym jednak nie koniec. Rzeczniczka PiS opublikowała jeszcze jeden post, w którym stwierdziła, że "opozycję zabolała bardzo udana konwencja PiS. "Stąd atak na PJK. Nie spodobał się jego ważny przekaz, że PIS nie pozwoli na niszczenie rodziny i deprawację dzieci. Polacy usłyszeli co będziemy robić dla PL i EU. Histeria opozycji pokazuje jedno: mamy świetną drużynę i program. Słusznie się boicie" – podkreśliła.Sobotnie spotkanie w Jasionce otworzył prezes PiS Jarosław Kaczyński, który w swoim wystąpieniu ostrzegał, że opozycja przeprowadza "atak na dzieci" . Przemawiał również premier Morawiecki, który niespodziewanie wykorzystał Anię Dąbrowską, 13-letnią zwyciężczynię "Voice Kids" Najważniejszym punktem konwencji w Jasionce było ogłoszenie Deklaracji Europejskiej Prawa i Sprawiedliwości . Punkt po punkcie przedstawił ją europoseł PiS Tomasz Poręba, który jest "jedynką" PiS do Parlamentu Europejskiego z Podkarpacia.