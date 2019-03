Uwaga na wichury. IMGW wydał ostrzeżenia dla prawie całego kraju

Prognoza pogody. Uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW dla 15 województw. • Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

ieszkańcy niemal całej Polski muszą przygotować się na silny wiatr, a nawet burze. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla prawie wszystkich województw. Sprawdź, gdzie obowiązują alerty pogodowe.Ostrzeżenia wydane przez IMGW obowiązują w 15 województwach. Tylko na Podlasiu synoptycy nie przewidują niebezpiecznych zjawisk. Alerty pierwszego stopnia dotyczą województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części mazowieckiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. W drugiej połowie nocy z soboty na niedzielę może tam powiać z prędkością do 90 km/h, z kierunków zachodnich.Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, opolskim, łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim oraz w częściowo w mazowieckim, pomorskim i zachodniopomorskim. Na tych obszarach przewiduje się wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami od 85 km/h do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h z zachodu.Ponadto na jednym z frontów, rozciągającym się rozciągającym się nad Pomorzem Wschodnim, Kujawami i Wielkopolską, rozwinęły się chmury burzowe.Wszystkie wydane przez IMGW alerty dotyczą silnego wiatru, który pojawił się nad Polską za sprawą trzech dynamicznych układów niżowych. Dokładną mapę ostrzeżeń można zobaczyć na grafice, którą opublikowało w mediach społecznościowych Rządzowe Centrum Bezpieczeństwa.Do soboty do godz. 14:00 Straż Pożarna odnotowała 192 interwencje w związku z silnym wiatrem. Najwięcej razy strażacy ruszali do akcji w woj. śląskim. Bez prądu pozostaje w sumie około 9,2 tys. odbiorców.źródło: TVN Meteo