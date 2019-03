Ojciec Amelki usłyszał zarzuty w sprawie porwania dziewczynki i jej matki

Ojciec porwanej 3-letniej Amelki usłyszał zarzuty. • fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

O

jciec 3-letniej Amelki usłyszał zarzut pozbawienia wolności i uprowadzenia – podaje TVN24. Dziewczynka została porwana razem ze swoją matką w Białymstoku. Na szczęście obie udało się odnaleźć całe i zdrowe.Informacje o zarzutach dla ojca 3-letniej Amelki przekazał w sobotę po południu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Białymstoku Łukasz Janyst. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut pozbawienia wolności i uprowadzenia małoletniej.Jak podaje TVN24, w sobotę do prokuratury ma być przywieziony drugi z zatrzymanych. Według wstępnej wersji śledczych pomagał ojcu Amelii w uprowadzeniu dziewczynki i jej matki. 3-letnia Amelka i jej 25-letnia matka Natalia, które zostały uprowadzone w Białymstoku , w piątek zostały odnalezione przez policję Policja nie ma wątpliwości, że doszło do uprowadzenia rodzicielskiego . – Dotarliśmy do wielu osób, wiele sygnałów sprawdzaliśmy. O wszystkich mówić nie mogę, ale rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że wcześniej ojciec planował takie uprowadzenie, próbując angażować w to różne osoby – powiedział rzecznik Komendy Głównej Policji, insp. Mariusz Ciarka. – Mówię tutaj o porwaniu czy też odebraniu siłowym bez wiedzy czy zgody matki Amelki – dodał.źródło: TVN24