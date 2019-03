Jarosław Wałęsa ujawnił nowe informacje o chorobie córki. "Mam same koszmary"

Córka Jarosława Wałęsy przejdzie operację serca. Polityk ujawnił szczegóły na temat zabiegu. • Fot. Dominik Werner / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

óreczka Jarosława Wałęsy wkrótce przejdzie skomplikowaną operację serca. Syn byłego prezydenta nie ukrywa, że bardzo przeżywa chorobę swojego dziecka. Wyjaśnił, na czym polega zabieg, któremu zostanie poddana jego ośmiomiesięczna Lea.Lea, córeczka Jarosława Wałęsy, przyszła na świat w połowie ubiegłego roku. Jak podawał niedawno "Super Express”, europoseł dowiedział się, że dziewczynka będzie musiała przejść poważną operację na otwartym sercu.Zabieg ma zostać przeprowadzony w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka. – To najlepsze miejsce, żeby przeprowadzić taką operację. Lekarze podobne zabiegi robili tu już ponad 600 razy – mówił Wałęsa w rozmowie z dziennikiem i przyznaje po raz kolejny, że choroba córki to dla niego bardzo trudny temat. – Mam same koszmary, że coś się może wydarzyć złego. Myślę o tym, ale liczę, że będzie dobrze – opowiadał.Syn Lecha Wałęsy wyjaśnił też, na czym ma polegać skomplikowana i nieunikniona w przypadku jego córki operacja serca. – Samo przygotowanie do niej jest bardzo długie. Chodzi o uśpienie, podłączenie do zewnętrznego obiegu krwi a sama operacja potrwa od 20 do 40 minut. Później wybudzanie i powrót do rzeczywistości – wymienił.Polityk już wcześniej wyraził nadzieję, że po zabiegu poprawi się jakość życia jego córeczki, ale nie ukrywał, że martwi się przebiegiem operacji. – Człowiekowi przychodzą do głowy wszystkie komplikacje, jakie mogą się wydarzyć. Staram się nie myśleć o tym – dodał.Wałęsa w swojej poprzedniej rozmowie z "SE" opowiedział o tym, jak wykryto problemy zdrowotne, z którymi zmaga się Lea. – Zaraz po urodzeniu było słychać szmery, ale wiele dzieci rodzi się z jakimiś szmerami w sercu – mówił Wałęsa.Syn byłego prezydenta wyjaśnił, że wspomniane szmery zwykle mijają po jakimś czasie, ale w tym przypadku sytuacja jeszcze się pogorszyła. – Brakuje jej części serduszka – powiedział. Jarosław Wałęsa po raz pierwszy został ojcem w 2013 roku. Wtedy urodził się jego syn Wiktor.źródło: " Super Express