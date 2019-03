Artystka wycięła sobie na brzuchu pentagram. Katolicy w Toruniu urządzili krucjatę różańcową

Wystawa Mariny Abramović w CSW w Toruniu wzbudziła duże kontrowersje. Na zdjęciu happening z 1975 r. • Fot. YouTube.com / JahGringo89

gromne kontrowersje wzbudziła inauguracja wystawy Mariny Abramović w Toruniu. Ekspozycja o nazwie "The Cleaner/Do czysta" nie spodobała się środowiskom katolickim. Pojawiły się zarzuty o jej "satanistyczny" charakter. Głos w sprawie zabrało ministerstwo kultury. Resort podkreślał wcześniej, że dwukrotnie odrzucił wniosek o dotację na wystawę.Marina Abramović to serbska artystka intermedialna, której wystawy i inne przedsięwzięcia często wywołują duże emocje. Przegląd jej twórczości organizuje właśnie Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Zwiedzający mają okazję zobaczyć ponad 120 dzieł, w tym fotografie, rysunki, rzeźby, materiały wideo. Mowa o współczesnych projektach, ale także starszych realizacjach.Otwarcie wystawy Mariny Abramović w Toruniu już dużo wcześniej wywołało oburzenie środowisk katolickich. Sugerowano, że cała ekspozycja ma charakter "satanistyczny", a nawet nawiązuje do "okultyzmu". Jak podaje Onet.pl, kiedy ekspozycja była już otwarta, przed wejściem do CSW zebrała się grupa protestujących osób. Na miejscu zapewniono dodatkowe środki bezpieczeństwa, pojawiła się policja.W mediach społecznościowych nie brakowało apeli, zachęcających do uczestnictwa w piątkowej modlitwie przed CSW w Toruniu.Głos w sprawie wystawy organizowanej w Toruniu zabrało MKiDN. Resort Piotra Glińskiego poinformował, że "odmówił dotacji celowej na wystawę retrospektywną i cykl performansów Mariny Abramović w Centrum Sztuki Współczesnej"."Instytucja bezpodstawnie wykorzystała logotyp MKiDN w zaproszeniu na wydarzenie w sposób mogący sugerować, że MKiDN jest jednym ze współorganizatorów wystawy. Ministerstwo dwukrotnie, w 2017 i 2018 r., odrzuciło wniosek CSW o dotację na organizację wystawy" – czytamy w oświadczeniu ministerstwa.Pomysły Mariny Abramović na formę przekazu projektów artystycznych mogą czasem zadziwiać. Jednym z występów, wobec którego oburzenie wyrazili katolicy był "Thomas Lips”, po raz pierwszy zaprezentowany w 1975 r. W kluczowym momencie występu Abramović… wycięła sobie żyletką pentagram na brzuchu.Na tym jednak nie koniec. Jednym z głośnych zrealizowanych pomysłów artystki był performance "Rhythm 0". Abramović pozwoliła wtedy, by ludzie przez sześć godzin robili z jej ciałem co chcieli. I to dosłownie. Mieli do dyspozycji m.in. noże, żyletki, a nawet broń. Artystka w rozmowie z Gazeta.pl opowiedziała, co czuła w momencie, kiedy ktoś przystawił jej pistolet do głowy.– To było ponad 40 lat temu. Pamiętam przede wszystkim strach. Ten performance był szalony. Byłam wtedy gotowa umrzeć za sztukę. Miałam 23 lata, a jak człowiek ma tyle lat, to stać go na wiele – stwierdziła.źródło: Onet.pl