Podsiadło nie miał sobie równych na gali Fryderyków. Muzyk wrócił do domu z naręczem nagród

Wielkim wygranym Fryderyków był Dawid Podsiadło

sobotę po raz 25. rozdano Fryderyki. Gala przeszła gruntowny lifting, ale jedno się nie zmieniło – po przebojowych miesiącach z "Małomiasteczkowym" Dawid Podsiadło wciąż był numerem jeden. Artysta dostał aż sześć nagród.Po raz pierwszy Fryderyki – najbardziej prestiżowe polskie nagrody muzyczne – przyznano w Katowicach, czyli Mieście Muzyki UNESCO. To nie koniec zmian. Gala była otwarta dla widzów – każdy mógł kupić bilet. Chętnych nie brakowało – w Międzynarodowym Centrum Kongresowym stawiło się pięć tysięcy ludzi.Triumfował Dawid Podsiadło . Artysta dostał w sobotę aż sześć nagród (spośród 10 nominacji). Jego trzecia płyta "Małomiasteczkowy" została albumem roku – pop, została także doceniona w kategorii najlepsza oprawa graficzna. Podsiadło został został też uznany za autora roku, a także wraz z Bartoszem Dziedzicem otrzymał Fryderyka w kategorii team kompozytorski.Podsiadłę doceniono nie tylko za hitowego "Małomiasteczkowego". Artysta został też wyróżniony za przebój "Początek" z Męskiego Grania. Wraz z Krzysztofem Zalewskim (muzyk dostał też nagrodę za nowe wykonanie za album "Zalewski śpiewa Niemena") i Kortezem odebrał Fryderyka za utwór roku i teledysk."Jestem zaszczycony takim wielokrotnym wyróżnieniem. Od razu idę robić kolejną płytę. Słyszymy się" – napisał Podsiadło na Instagramie "bez zbędnego patosu, który może irytować".Zwycięzcami w Katowicach był również zespół Tulia (za fonograficzny debiut roku), który w tym roku będzie reprezentował Polskę na Eurowizji czy Kasia Nosowska za album "Basta" (alternatywny album roku), a Skaldowie i tragicznie zmarły w ubiegłym roku Robert Brylewski z grup Brygada Kryzys i Armia dostali Złote Fryderyki.Kontrowersje wzbudziła jednak kategoria album roku – hip hop. Nagrodę otrzymało aż trzech artystów: O.S.T.R., Taconafide i PRO8L3M, ale fani bijącego rekordy popularności rapu nie mogli zobaczyć tego podczas transmisji. Fryderyka za hip hop przyznano bowiem "w przerwie".Oto pełna lista laureatów Fryderyków 2019:- Going Away — Kraków Street Band- Life Is Somewhere Else — Daniel Spaleniak- Pulp — P.Unity- Szum — Cheap TobaccoErnest Bryll Jasność Narodzenia — Mirosław Kowalik Ania Rusowicz, Krystyna Prońko, Jan Trebunia-Tutka, Andrzej Polak, Anna Trebunia-Wyrostek, Jerzy Trela, Ernest BryllMama Warhola — TołhajeMickiewicz-Stasiuk-Haydamaky — Stasiuk i HaydamakyTischner. Mocna nuta — Kayah, Mirosław Kowalik, Mateusz Pospieszalski, Jorgos Skolias, Zygmunt Staszczyk, Trebunie-Tutki, Wojciech Waglewski048 — AbradabCafé Belga — Taco Hemingway1984 — Paweł DomagałaAYA — Kasia KowalskaDobrze, że jesteś — Zbigniew WodeckimiXtura — LanberryDom z ognia — Barbara WrońskaMarginal — Pablopavo i LudzikiRaj — The DumplingsWiersz ostatni — Kasia LinsAnhedonia — IllusionPoliamoria — LimboskiUltramagnetic — Power of TrinityWasteland — RiversideVote Is A Bullet — Virgin SnatchZmartwychwstanie — FrontsideDare — Kamp!Heartbreaks & Promises vol. 4 — FlirtiniTorino — SONARZnikam na chwilę — Linia NocnaLife On Planet B — BOKKAPrzewijanie na podglądzie — KrólŚlubu nie będzie — Marysia StarostaSzatan na Kabatach — Arek JakubikMakbet — Maja Kleszcz, Wojciech Krzak, Teatr Muzyczny Capitol WrocławUltraviolet OST — Wojtek UrbańskiAch! — Katarzyna GroniecSemi Electric — Krzysztof NapiórkowskiSokratesa 18 — Artur AndrusStabat Mater Dolorosa — Siksa4Dreamers — 4DreamersDla dzieci — Karimski KlubAlbo Inaczej 2 (album) — Albo InaczejWszystko czego dziś chcę (utwór) — Brodka & A_GIMTulia (album) — TuliaU Bronki wstawa (utwór) — Warszawskie Combo TaneczneA Star Is Born — Lady Gaga, Bradley CooperEffet Miroir — ZazEgypt Station — Paul McCartneyMan Of The Woods — Justin TimberlakeKasia LinsKatarzyna NosowskaTEAM AUTORSKI: Krzysztof Zalewski / Dawid PodsiadłoTEAM AUTORSKI: Patryk Kumór / Michał Pietrzak / Dominic Buczkowski-Wojtaszek / Jan BieleckiBarbara WrońskaTEAM KOMPOZYTORSKI: Dominic Buczkowski-Wojtaszek / Patryk Kumór / Małgorzata UściłowskaTEAM KOMPOZYTORSKI: Krzysztof Zalewski / Dawid Podsiadło / Aleksander Świerkot / Marcin MacukTEAM KOMPOZYTORSKI: Patryk Kumór / Michał Pietrzak / Dominic Buczkowski-Wojtaszek / Jan BieleckiAYA — Kasia KowalskaBasta — NOSOWSKAmiXtura — LanberryRaj — The DumplingsMałomiasteczkowy — Dawid PodsiadłoNic tu po mnie — Michał SzczygiełNie dobiję się do ciebie — Daria ZawiałowNie ma mnie — LanberryŁuny — Natalia NykielMałomiasteczkowy — Dawid PodsiadłoNagasaki — NOSOWSKAPowiedz mi to w twarz — Zuza Jabłońska ft. Jan-Rapowanie & SilesTomasz Chyła QuintetDawid Lubowicz QuartetKamil Piotrowicz SextetAnna Maria Jopek & Branford MarsalisDawid LubowiczDominik KisielŁukasz KokoszkoMichał MartyniukAtom String QuartetMarcin MaseckiNikola KołodziejczykTomasz Chyła