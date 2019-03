Potężna eksplozja autobusu w centrum Sztokholmu. Zdjęcia internautów robią wrażenie

Potężna eksplozja autobusu w Sztokholmie. Kłęby dymu nad stolicą Szwecji. • Fot. Twitter.com / @Abdalhadihadi

Sztokholmie doszło do potężnej eksplozji autobusu. W środku na szczęście nie było pasażerów, ale ranny został kierowca. Prawdopodobnie wybuchł zbiornik z gazem, przez co pojazd natychmiast stanął w ogniu. Nad stolicą Szwecji zaczęły unosić się kłęby dymu, a do sieci trafiły zdjęcia pokazujące skalę zniszczeń.Według portalu thelocal.se, do eksplozji w centrum Sztokholmu doszło w niedzielę około południa. Wybuch miał miejsce po tym, jak autobus uderzył w ścianę tunelu. Na dachu pojazdu znajdował się zbiornik z gazem, co doprowadziło do natychmiastowego pożaru.W wyniku eksplozji ranny został kierowca. Przewieziono go do szpitala, ale na razie nie ma potwierdzonych informacji, w jakim jest stanie. W momencie wybuchu w autobusie nie było pasażerów.W mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia i nagrania z miejsca zdarzenia. Anders Palm, rzecznik sztokholmskiej straży pożarnej przekazał mediom, że autobus natychmiast został zajęty przez ogień i całkowicie spłonął. Nad miastem pojawiły się kłęby czarnego dymu. Z relacji świadków wynika, że w momencie wybuchu w mieście było słychać "ogromny huk".Służby ustalają dokładne przyczyny wypadku w Sztokholmie, ale śledczy wykluczają celowe działanie.Thelocal.se podkreśla, że podobny wypadek miał miejsce w 2013 r., jednak wtedy zbiornik gazu umieszczony na dachu odpadł w momencie zderzenia i nie doszło do wybuchu.źródło: thelocal.se