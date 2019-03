Jest gejem, głosował na Dudę i... nie żałuje. "Kaczyński i tak zrobiłby nagonkę na ludzi LGBTQ"

Krystian Legierski nie żałuje, że zagłosował na Andrzeja Dudę w 2015 roku. Mówi, że PiS i tak zrobiłby nagonkę na tęczowych Polaków. • fot. Łukasz Giza / Agencja Gazeta





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

- W 2015 zagłosowałem na Dudę w geście protestu wobec fałszywych przyjaciół z PO. I to była dobra decyzja - mówi Krystian Legierski. Polityk, który sam jest osobą homoseksualną, mówi, że spodziewał się tego, iż Jarosław Kaczyński da sygnał do nagonki na ludzi LGBTQ. Krystian Legierski : Przeceniasz mój wpływ. Kaczyński zrobiłby nagonkę na gejów tak czy inaczej, bo skończyło mu się paliwo antygender i antyuchodźcze, a czymś musi straszyć w kampanii wyborczej. Inaczej nie potrafi. Padło więc na osoby LGBTQ. I gwoli ścisłości: zagłosowałem na Andrzeja Dudę. Nigdy nie zagłosowałbym na PiS.Tak, ale to były wybory prezydenckie. W 2015 zagłosowałem na Dudę w geście protestu wobec fałszywych przyjaciół z PO. I to była dobra decyzja. Miałem dość zwodzenia, mamienia, wyrzucania projektów o związkach partnerskich do kosza. Nie wszyscy zrozumieli tę formę protestu, ale ja się z tego nie wycofuję. Platforma musi zrozumieć, że nie dostanie naszych głosów za darmo.Myślę, że to m.in. dzięki takim gestom jak mój, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał kartę LGBT . Żeby było jasne: nie mówię, że ja to spowodowałem, ale że mój protest był jedną z kropel, które drążyły skałę.Póki co przynajmniej warszawska PO zrozumiała, że nie otrzyma głosów osób LGBT za darmo, ograniczając swoją wyborczą "ofertę" do straszenia PiS-em. Politycy PO w Warszawie zrozumieli, że tylko w aktywny sposób mogą powalczyć o tęczowy elektorat z Wiosną, że muszą pokazać konkretne działanie.To nie pierwsza i nie ostatnia nagonka, i to nie tylko ze strony PiS. Przypomnę, że w Platformie też nie brakuje polityków znanych z homofobicznych wypowiedzi, takich jak poseł Węgrzyn, czy dawny poseł tej partii Niesiołowski. Jest też spore grono tych, którzy prezentują homofobię w wersji light, jak np. Hanna Gronkiewicz-Waltz, która jako prezydent Warszawy zawsze odmawiała udzielenia patronatu Paradzie Równości, ale już nie miała problemu z tym, by poprzeć paradę labradorów.Ale wracając do meritum: nagonka PiS na uchodźców przebiegała w specyficznych warunkach. Partia straszyła ludźmi, których tu nie było i nie mogli się bronić. W takich warunkach panika przed obcym, nieznanym może osiągnąć spektakularne rozmiary i tak się też stało. W przypadku osób nieheteronormatywnych to niemożliwe. Zawsze byli członkami polskiego społeczeństwa i z roku na rok są coraz bardziej widoczni. To przyjaciele, znajomi, rodzina, sąsiedzi, koledzy z pracy.Też.Myślę, że traktują swoją orientację nie jako normalny fakt, ale jako coś wstydliwego. Dopóki są w szafie, czują się bezpieczni. Wystarczy, że nikt ich nie pałuje na ulicach i mogą być sobą w domu po kryjomu. Po prostu sami uważają, że część praw człowieka im się nie należy. Ktoś, kto wierzy w coś takiego, nie będzie miał problemu z włączeniem się w zwalczanie ruchów emancypacyjnych.