Big Brother reaktywacja! Zobacz daty i godziny emisji odcinków

Agnieszka Woźniak-Starak będzie jedną z prowadzących nową edycję Big Brothera. • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

Tak wyglądał pierwszy dzień pierwszej edycji Big Brothera w Polsce. • YouTube.com / Młody 97

a antenę TVN powrócił popularny reality show – Big Brother. W programie mierzy się piętnastka potencjalnych następców Gulczasa i Joli Rutowicz. Zamknięci w jednym domu uczestnicy będą pod okiem kamer i opieką czterech prowadzących. Kiedy reaktywacja Big Brothera? Oto co wiemy o nowej-starej produkcji TVN.Polski Big Brother to w ogólnym rozrachunku szósta edycja tego popularnego na całym świecie formacie reality show. W Polsce odpowiada za niego Grupa TVN. Tegoroczna edycja Wielkiego Brata powraca po 10 latach przerwy i będzie emitowana nie na TVN, a na TVN7. Pierwszy odcinek wyemitowany zostanie już 17 marca W programie weźmie udział 15 osób . Wrócą stare zasady, czyli mieszkańcy Domu WIelkiego Brata będą nominować jedną osoby do opuszczenia programu. Ale o tym, kto odejdzie z Big Brothera zdecydują widzowie wysyłając SMS. Odcinki emitowane będą na od poniedziałku do piątku o godzinie 20 w TVN7. O 23.15 zobaczyć będzie można Big Brother Extra, czyli materiały, które nie trafiły do głównego odcinka. Ponadto każdego dnia emitowane będą trzy krótkie wejścia live z domu: o 9.50, 13.35 i 16.40.Eliminacja transmitowana będzie na żywo w każdą niedzielę o godzinie 20. Prowadzącą odcinek podsumowujący każdy tydzień będzie Agnieszka Woźniak-Starak. Oprócz niej przy programie będzie pracowała jeszcze dwójka prowadzących oraz psycholog. Wszystkie odcinki nowego Wielkiego Brata znajdą się także na platformie streamingowej TVN – Player.pl.