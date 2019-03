To najlepszy challenge, jaki powstał w internecie. Zadanie jest banalnie proste i pożyteczne

Akcja "trashtag" to najlepszy challenge w sieci. Polega na... sprzątaniu. • Fot. Instagram.com / @themostwholesomememes

I





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

nternetowe wyzwania kojarzą wam się tylko z dziwnymi zadaniami do wykonania? W takim razie musicie przeczytać, na czym polega challenge oznaczony hasztagiem "trashtag". Zwolennicy ekologii powinni być nim zachwyceni.To prawdopodobnie jedno z najbardziej pożytecznych wyzwań , które do tej pory zapoczątkowano w sieci. Pod "trashtag" podłącza się coraz więcej użytkowników mediów społecznościowych i trzeba przyznać, że efekty robią ogromne wrażenie.Internauci publikują dwa zestawione ze sobą zdjęcia. Na pierwszym widać zanieczyszczony, usłany odpadami teren. Na drugiej fotografii pozują w tym samym miejscu, ale już po tym, jak wszystkie śmieci zostaną sprzątnięte. W kadrach nie może zabraknąć worków pełnych śmieci, które wcześniej zalegały na ziemi.Akcja wydaje się banalnie prosta, ale - co najważniejsze - jest pożyteczna. Wystarczy tylko trochę dobrych chęci. Zobaczcie sami, jak ludzie w różnych zakątkach świata zmobilizowali się, by wyjść na zewnątrz i zrobić coś dobrego dla naszej planety."Trashtag" nie jest nowością w internecie. Tak naprawdę nazwa funkcjonuje co najmniej od 2015 r. i jest wykorzystywana przez zwolenników ochrony zagrożonych obszarów dzikiej przyrody.