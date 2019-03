To będą jedne z najmniej sprawiedliwych wyborów w Polsce. Wszystko przez okręgi

W Polsce tworzone jest trzynaście okręgów wyborczych do PE. • Fot. Michał Łepecki / Agencja Gazeta

dkąd w Polsce przeprowadzane są wybory do Parlamentu Europejskiego pojawiły sie głosy, które uważają, że są one niesprawiedliwe. Dlaczego? Chodzi o okręgi wyborcze, których w Polsce jest aż trzynaście, a powinien być jeden.

Skoro politycy z Polski mają reprezentować interes całego kraju w Unii Europejskiej, to dlaczego nie zrobić jednego, wspólnego okręgu wyborczego? Okazuje się, że nie można ze względu na polskie przepisy prawne, które tak określiły ordynację wyborczą do PE i żadna ekipa rządząca nie chce tego zmienić.



Dlatego podczas kampanii wyborczych kandydaci nie skupiają sie na tym, żeby mówić co zrobią dla całej Polski na arenie Europejskiej. Poświęcają czas na objazdowy festiwal obietnic dotacji unijnych na drogę, most, czy kościół w danej gminie czy mieście.Ustawodawca ustalił w Polsce trzynaście okręgów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego . Każdy z nich wielkością jest prawie identyczny jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Zazwyczaj składa się z jednego, czasami dwóch województw.Okręg nr 1 obejmuje województwo pomorskie, a siedzibą jego komisji wyborczej jest Gdańsk. Okręg nr 2 to województwo kujawsko-pomorskie z siedzibą komisji w Bydgoszczy. Okręg nr 3 składa się z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a jego komisja rezyduje w Olsztynie.Na okręg nr 4 składa się Warszawa z ośmioma powiatami województwa mazowieckiego. Okręg ten siedzibę ma w stolicy. Pozostałe 4 miasta na prawach powiatu oraz 29 powiatów województwa mazowieckiego tworzą okręg nr 5, który także rezyduje w Warszawie. Okręg nr 6 to w całości województwo łódzkie z komitetem w Łodzi.Okręg nr 7 tworzy województwo wielkopolskie, a jego komisja jest w Poznaniu. Z kolei województwo lubelskie to już okręg nr 8 z komisją w Lublinie. W Rzeszowie działa komisja okręgu nr 9, który składa się z województwa podkarpackiego.Kolejny okręg – nr 10 swoją komisję ma w Krakowie i składa się z województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Natomiast województwo śląskie to okręg nr 11 z komisją w Katowicach. Okręg nr 12 tworzą województwa dolnośląskie i opolskie, a jego komisja mieści się we Wrocławiu. Ostatni – 13. okręg ma komisję w Gorzowie Wielkopolskim i składa się z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.