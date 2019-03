Ronaldo odgryzł się trenerowi Atletico. Odtworzył jego "bardzo męską" cieszynkę

Cristiano Ronaldo najpierw strzelił trzy bramki, a później pokazał... jaki jest męski. • Fot. Twitter / kadr z Polsat Sport Premium 1

W

ydawałoby się, że hat-trick i wyeliminowanie Atletico to wystarczająco dużo, żeby odgryźć się trenerowi rywali. Ale Ronaldo, który zapewnił we wtorek Juventusowi awans do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów, poszedł o krok dalej. I odtworzył osobliwą "cieszynkę", którą zademonstrował w trakcie pierwszego meczu Diego Simeone.

Ronaldo swoją "radość" – a może raczej po prostu złośliwość – zademonstrował chwilę po zakończeniu meczu. Portugalczyk czuł się niezwykle pewnie, bo dzięki jego trzem bramkom Juventus awansował do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów.



W efekcie tuż po ostatnim gwizdku CR7 efektownie sparodiował zachowanie Diego Simeone.



Trener Atletico Madryt wykonał podobny gest w pierwszym meczu pomiędzy obiema drużynami, który jego zespół wygrał 2:0. Wtedy Argentyńczyk po golu Jose Marii Gimeneza odwrócił się w kierunku kibiców za jego ławką rezerwowych i w dość ekwilibrystyczny złapał się za krocze.





Ronaldo w takiej sytuacji odnalazł się – jak widać – równie dobrze.