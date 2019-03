PiS nie czeka do wyborów. Ziobro ma już plan kolejnej reformy sądownictwa

Zbigniew Ziobro wraca do reformowania sądownictwa. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

M

inister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po cichu szykuje rewolucyjne zmiany w polskim sądownictwie. Jedną z nich ma być likwidacja sądów apelacyjnych, ale to najmniej kontrowersyjny pomysł. Dużo więcej emocji budzi zastąpienie sędziów ludźmi... "doświadczonymi życiowo". Sędziowie pokoju mieliby orzekać w prostych sprawach.Palec w górę, kto przypuszczał, że z dalszą reformą sądownictwa PiS wstrzyma się do kolejnej kadencji. Nic z tych rzeczy – jak donosi "Rzeczpospolita", na biurku Zbigniewa Ziobry pojawiły się już plany reformy sądownictwa, które miałyby zostać wprowadzone jeszcze przed jesiennymi wyborami do parlamentu.Jednym z pomysłów jest zrównanie wszystkich sędziów. Już nie będzie sędziów sądów rejonowych, okręgowych czy apelacyjnych, tylko sędziowie powszechni, wszyscy z taką samą pensją zasadniczą. Różnice w wynagrodzeniu mogłyby wynikać jedynie z dodatku stażowego.Zresztą sądy apelacyjne w ogóle mają zniknąć. Powód? Trafia do nich najmniej spraw, w zeszłym roku było to 118 tys. spraw, podczas gdy do sądów rejonowych wpłynęło aż 14 mln. Z kolei w dużych miastach mają się pojawić sądy wyspecjalizowane: karne, gospodarcze, czy cywilne.To nie wszystko. Ziobro planuje powołanie sędziów pokoju, którzy mogliby orzekać w najprostszych sprawach o wykroczenie. W środowisku sędziowskim sam pomysł powołania sędziów pokoju jest przyjmowany raczej ciepło, jednak nikt nie przypuszczał, że ktokolwiek wpadnie na pomysł, że może nim zostać osoba bez prawniczego wykształcenia.Warunkiem koniecznym będzie posiadania "życiowego doświadczenia". Sędzią pokoju będzie mogła zostać osoba mająca nie mniej niż 35 lat, wybrana w wyborach powszechnych w każdym powiecie . Procesy będą się toczyć w uproszczonej procedurze, a sądy mają orzekać w oparciu o zasady słuszności. Sądy powszechne miałyby rozpatrywać jedynie odwołania od ich wyroków.źródło: rp.pl