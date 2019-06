"Zastraszania ciąg dalszy". Giertych ujawnia incydent z przesłuchania Birgfellnera

Przesłuchanie Geralda Birgfellnera. Roman Giertych pisze o incydencie w prokuraturze. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

okół przesłuchań Geralda Birgfellnera robi się coraz gęstsza atmosfera. Pełnomocnik austriackiego biznesmena Roman Giertych poinformował właśnie o incydencie, do którego miało dojść w warszawskiej prokuraturze. Wygląda na to, że on i jego klient nie mogli łatwo opuścić budynku."Trzech mężczyzn z Urzędu Kontroli Skarbowej próbowało uniemożliwić nam wyjście na przerwę z prokuratury. Zagrodzili nam drogę na korytarzu prokuratury. Gdy dowiedziałem się, że to nie jest zatrzymanie opuściliśmy budynek. Chcieli wręczyć listy. Zastraszania ciąg dalszy" – napisał na Twitterze Roman Giertych.Post mecenasa dotyczy środowego przesłuchania Geralda Birgfellnera . Austriak już po raz szósty zeznaje w warszawskiej prokuraturze ws. tzw. taśm Kaczyńskiego. Wcześniej Giertych poinformował, że kolejne przesłuchanie odbędzie się w kwietniu Ponadto zdradził, jakie żądanie wobec świadka wysunęli śledczy. "Prokuratura potwierdziła, że żąda od świadka przetłumaczenia ok. 20 000 stron dokumentów (koszt ok. 1 mln zł)" – ujawnił Giertych.Birgfellner do tej pory był już pięć razy przesłuchiwany w sprawie tzw. taśm Kaczyńskiego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nałożyła w lutym dwie kary porządkowe po 3 tys. zł na Austriaka za niestawienie się na dwóch kolejnych przesłuchaniach.Austriak domaga się od Jarosława Kaczyńskiego wypłaty pieniędzy za przygotowywanie inwestycji spółki Srebrna w wieżowce. Birgfellner zeznał, że miał przekazać w centrali PiS zapłatę 50 tys. zł za podpis księdza Rafała Sawicza z rady fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. Miał mu to polecić Jarosław Kaczyński. Birgfellner twierdzi, że kopertę z pieniędzmi "miał w ręku" prezes PiS.Pełnomocnik Austriaka w lutym wchodząc do prokuratury, w rozmowie z dziennikarzami powiedział, co myśli o przesłuchaniach Birgfellnera. Już wtedy sugerował, że dochodzi do "prób zastraszania".– Te różne sygnały, ataki na pełnomocników i kłamliwe wypowiedzi rzecznika prokuratury, to elementy próbujące zastraszyć człowieka, który dochodzi swoich spraw. Złożył zawiadomienie i oczekuje od naszego państwa sprawiedliwości. Osoby, które powinny być przesłuchane śmieją się w twarz – mówił Giertych przed trzecim przesłuchaniem.