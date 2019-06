Z Harry'ego Pottera nie zostało już nic. Daniel Radcliffe w nowym filmie jest nie do poznania

Tak Daniel Radcliffe wyglądał jako Harry Potter. W filmie "Ucieczka z Pretorii" zmienił się nie do poznania. • Fot. mat. promocyjne Warner Bros

aniel Radcliffe dla wielu widzów już na zawsze pozostanie gwiazdą z serii produkcji, w których wcielał się w rolę Harry’ego Pottera. Warto jednak zobaczyć, jak aktor zmienił się do swojego najnowszego zawodowego wyzwania w filmie "Ucieczka z Pretorii". Do sieci trafiły zdjęcia z planu, na których Radcliffe pokazał się w pełnej charakteryzacji.Na profilu Radcliffe’a na Instagramie pojawiły się zdjęcia z planu "Ucieczki z Pretorii". W tym filmie 29-latek wciela się w główną rolę i trzeba przyznać, że jego metamorfoza dla wielu może być zaskoczeniem.Na fotografiach widać, że aktor ma teraz długie włosy i brodę. Nosi też okulary i prezentuje raczej elegancki styl. Na opublikowanych zdjęciach z planu prezentował się w koszulach, a nawet w krawacie.I jeszcze dla porównania – inne zdjęcie aktora, też z jego Instagrama, ale opublikowane trochę wcześniej. Widać, że artysta zmienił swój styl nie tylko na planie produkcji.Radcliffe w "Ucieczce z Pretorii" zagra Tima Jenkina, południowoafrykańskiego aktywistę, który opisał swoją niezwykłą historię w książce "Inside Out: Escape From Pretoria Prison". Akcja filmu rozgrywa się w RPA, jednak zdjęcia powstają w Australii."Ucieczka z Pretorii" to thriller oparty na prawdziwej ucieczce z więzienia trzech młodych więźniów politycznych. Akcja rozgrywa się za czasów apartheidu w Południowej Afryce w 1979 roku. Oprócz Radcliffe’a na ekranie pojawią się m.in. Daniel Webber i Sam Neill. Reżyserem produkcji jest Francis Annan.