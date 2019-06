Hormon przywiązania, który steruje naszym pożądaniem. Poziom prolaktyny to ważna informacja dla kobiety i dla mężczyzny

Dr hab.n.med. Krzysztof Nowosielski Ginekolog

Dodatkowo zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn pojawia się brak ochoty na seks. Co ciekawe, obniżone stężenie prolaktyny zwiększa u kobiet i mężczyzn ryzyko zespołu metabolicznego oraz cukrzycy typu 2, a u mężczyzn - zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu, depresji i zaburzeń lękowych.



U mężczyzn może prowadzić do zaburzeń erekcji oraz wytrysku przedwczesnego. Mechanizm tych zmian nie jest do końca poznany, prawdopodobnie dochodzi do spadku dopaminy i serotoniny w mózgu.