Do Polski zbliża się niż Heinz. Z ciepłym powietrzem przyjdzie niebezpieczna wichura

Lepiej schować rzeczy pozostawione na balkonie. • Fot. screen z ventusky.com

sobotni poranek nad Polską przechodził będzie niż Heinz, a już po kilku dniach niż Igor. Eksperci ostrzegają przed wichurami z porywami wiatru przekraczającymi 100 km/h. Należy pamiętać o zamykaniu okien, rzeczach na balkonach i tarasach oraz o samochodach zaparkowanych pod drzewami.Niebezpieczna wichura napłynie nad Polskę znad zachodniego wybrzeża Bałtyku i obejmie praktycznie cały kraj. Porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 100 km/h (to w centrum kraju), a na wybrzeżu nawet ponad 110 km/h.Bardzo silny wiatr może uszkodzić budynki i linie energetyczne, łamać drzewa czy podrywać luźne przedmioty z balkonów i tarasów. Wiatrowi mogą towarzyszyć także burze. To wszystko za sprawą niżu Heinz, który może spustoszyć równiez północne Niemcy, wschodnią Danię i wybrzeże Szwecji.Sobotnia wichura to jednak nie jedyny powód, aby unikać parkowania pod drzewami. Zaraz za Heinzem nad Polskę napłynie Igor, który także może przynieść silne porywy wiatru, a na Suwalszczyźnie opady deszczu ze śniegiem i śniegu.Jedynym pocieszeniem może być w ten weekend temperatura. W sobotę będzie oscylować w granicach 6-10 stopni Celsjusza, ale w niedzielę słupki rtęci mogą skoczyć nawet do 20 stopni