Na polskim zamku będą kręcić produkcję o Wiedźminie. To "konkurencja" dla serialu Netflixa

Na zamku w Iłży będą kręcić sceny do filmu o Wiedźminie. • Fot. Screen z Youtube / "Pół wieku poezji później"

a zamku w Iłży kręcą "Wiedźmina" – jednak myliłby się ten, kto pomyśli, że ekipa Netflixa przyjechała do Polski. To grupa entuzjastów powieści Andrzeja Sapkowskiego przygotowuje film "od fanów dla fanów". W produkcji wystąpią między innymi Zbigniew Zamachowski, Magdalena Różańska i Mariusz Drężek."Pół wieku poezji później" pól wieku później – to filmowa opowieść o wiedźminie, czarownicy i poecie Jaskrze. Jednak nie będzie to historia z kart powieści Andrzeja Sapkowskiego . Produkcja nie ma też nic wspólnego z przygotowywanym przez Netflix serialem o wiedźminie . "Pół wieku poezji później" to film przygotowywany na zasadach non profit. W jednej z głównych ról wystąpi Zbigniew Zamachowski.Popularny aktor wciela się w rolę trubadura Jaskra, przyjaciela Geralta z Ryvii . Najbardziej znanego wiedźmina jednak na ekranie nie zobaczymy, będzie za to Lambert – u Sapkowskiego najmłodszy wiedźmin w Kaer Mohren, w filmie Lambert będzie ostatnim wiedźmin na świecie. Towarzyszy mu czarodziejka Triss Merigold.W rolę Lamberta wcieli się Mariusz Drężek, Triss zagra Magdalena Różańska, oprócz nich wystąpią też między innymi Marcin Bubółka, Kamila Kamińska, Janusz Szpiglewski, Bartosz Wesołowski i Andrzej Strzelecki. Część zdjeć zostanie nakręconych na zamku w Iłży. Powstaną tam sceny sielankowe, z życia zamkowego, a także sceny batalistyczne i walka na miecze. Premierę filmu zaplanowano na połowę tego roku.