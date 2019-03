Niekorzystny wyrok TSUE. Kursy prawa jazdy podrożeją i to sporo

Będzie drożej. • Fot. Robert Robaszewski/Agencja Gazeta

ursy na prawo jazdy mogą wkrótce zdrożeć. I to znacznie. A wszystko przez wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zakwestionował polskie przepisy o VAT-cie w tym zakresie.Do tej pory, lekcje nauki jazdy zwolnione były z podatku VAT. Do tej pory, polski fiskus uważał je jako element kształcenia zawodowego, co pozwalało ominąć 23 procentowy VAT. Jednak według TSUE, kurs na prawo jazdy usługą edukacyjną nie jest – podaje "Dziennik Gazeta Prawna".Kursy na prawo jazdy powinny być bowiem zaliczone do kategorii "nauczanie specjalistyczne". Zdaniem Trybunału, zdobywanie prawa jazdy nie może być też traktowane jako przekwalifikowanie, co również zwalniałby szkoły nauki jazdy z VAT.Wyrok Trybunału oznaczą będzie zapewne wyższe ceny kursów . Szkoły będą zmuszone doliczyć do podstawowych cen VAT. A to oznacza, że wzrosną one o kilkaset złotych. I tak, jeśli dzisiaj kurs kosztuje około 1100-1400 złotych, trzeba będzie doliczyć do tej sumy około 250-350 złotych.Jest co prawda możliwość pełnego odliczenia VAT i kosztów uzyskania przychodu jest możliwe tylko przy pełnej dokumentacji przebiegu. A to w przypadku samochodów szkoleniowych może nie być proste.