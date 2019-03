To on ma odpowiadać za atak w Utrechcie. Policja podała dane zamachowca

Mężczyzna, który strzelał z broni palnej do pasażerów tramwaju w Utrechcie ot 37-letni Gökman Tanis urodzony w Turcji. • Fot. Screen / Politie Utrecht

Mężczyzna, który strzelał z broni palnej do pasażerów tramwaju w Utrechcie to 37-letni Gökman Tanis urodzony w Turcji – poinformował profil policji w Utrechcie na Twitterze. Do wpisu dołączono zdjęcie mężczyzny z monitorongu w tramwajuoraz numer infolinii, pod który można dzwonić z informacjami na temat sprawcy.Do strzelaniny doszło na przystanku tramwajowym 24 Oktoberplein. Już wiadomo, że są co najmniej trzy ofiary śmiertelne i kilku rannych.Policja apeluje, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Trwa obława na sprawcę. Na prośbę służb szpital uniwersytecki otworzył specjalny oddział ratunkowy.