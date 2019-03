Pawłowicz w obrzydliwy sposób zaatakowała społeczność LGBT. Oberwało się też Małyszowi

Krystyna Pawłowicz napisała o zaburzeniach seksualnych i chorobie w odniesieniu do społeczności LGBT. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

K





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

rystyna Pawłowicz zamieściła na Twitterze homofobiczne wpisy. Posłanka PiS wprost napisała o zaburzeniach seksualnych i chorobie w odniesieniu do społeczności LGBT. Dostało się także Adamowi Małyszowi, który wsparł akcję #SportPrzeciwHomofobii i udzielił na ten temat wywiadu tygodnikowi "Wprost"."'Wprost' chwali za pozytywny stos. do osób zaburzonych seksualnie Małysza, Hołowczyca Jędrzejczyk, Majdana i GANI sportowców 'homofobów' bo 'Sportowcy boją się ujawnić swą orient.z obawy przed utratą sponsorów'. Ale NIKT NIE KAŻE ujawniać choremu jego przypadłości,bo czym się chwalić?" (pisownia oryginalna – red.) – napisała Pawłowicz.Kolejny wpis posłanki dotyczył zaangażowania Adama Małysza, który wsparł akcję #SportPrzeciwHomofobii. Zdjęcia opatrzone takim hasztagiem w niedzielę zamieściło wielu byłych i obecnych sportowców.– Wśród sportowców są osoby o różnych poglądach, wyznaniach czy orientacji. Pomijając skandaliczność samych haseł, ludzie wywieszający obraźliwe transparenty nie wiedzą przecież, czy przy okazji nie obrażają i nie grożą swoim ulubieńcom, zawodnikom, którzy w barwach ich drużyny biegają po boisku – tak tygodnikowi "Wprost" wyjaśniał udział w akcji Adam Małysz.To nie spodobało się Krystynie Pawłowicz. Posłanka PiS wyraziła pogląd, że orientacja seksualna sportowców jest nieważna. "A co nas obchodzi ich orientacja, panie Małysz. Aby tylko faceci nie stawali do zawodów z kobietami. Jak chory na homoseksualizm da radę np w ciężarach lub w piłce nożnej czy siatkówce,to pięknie. Jego prywatne sprawy nas nie obchodzą. I pana też nie powinny, bo robi im pan krzywdę" – pisała Pawłowicz.Wcześniej sportowca zaatakowała też inna posłanka PiS Anna Maria Siarkowska . "Obrzydliwe to jest wspieranie tych, którzy chcą demoralizować dzieci" – pisała parlamentarzystka.