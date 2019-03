Katastrofy Boeinga można było uniknąć. Śledczy ujawniają nowe informacje z czarnych skrzynek

Katastrofa Boeinga 737 MAX. Śledczy ujawnili informacje z czarnych skrzynek. • Fot. LLBG Spotter - Ethiopian Airlines / CC BY-SA 2.0

rancuska agencja badania wypadków lotniczych (BEA) analizuje czarne skrzynki z Boeinga 737 MAX, który 10 marca rozbił się w Etiopii. Eksperci wykryli, że ostatnia katastrofa mogła mieć podobny przebieg, jak ta z października ubiegłego roku, w której uczestniczyła maszyna tego samego typu.Już wstępna analiza danych z czarnych skrzynek Boeinga 737 MAX wykazała, że katastrofy być może dałoby się uniknąć, ponieważ do podobnego zdarzenia doszło kilka miesięcy temu.Z najnowszych informacji przekazanych przez francuską agencję badania wypadków lotniczych wynika, że przyczyną obu katastrof był zbyt duży kąt natarcia. Ten z kolei mógł być spowodowany wadliwym systemem ochrony przed przeciągnięciem. Eksperci z BEA sprawdzają czarne skrzynki boeinga na prośbę Etiopskich Linii Lotniczych. Specjaliści podkreślili, że wykryte podobieństwa będą przedmiotem dalszych badań.Wcześniej informowano, że oba samoloty (etiopski i indonezyjski) odnotowały tuż przed rozbiciem niekontrolowane strome wznoszenie i opadanie oraz duże wahania prędkości, które wskazują na awarię tego oprogramowania. Wstępny raport dotyczący katastrofy zostanie wydany w ciągu 30 dni.Przypomnijmy, że do katastrofy w Etiopii z udziałem Boeinga 737 MAX doszło 10 marca. Samolot rozbił się tuż po starcie. Leciał z Addis Abeby do Nairobi w Kenii. Zginęło 157 osób, wśród nich dwie osoby z Polski. Po katastrofie wiele linii lotniczych, w tym LOT, postanowiło uziemić swoje Boeingi 737 MAX źródło: BBC