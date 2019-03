Ledwo ogłosili 13. emeryturę, a nowe przepisy już do zmiany. Rząd chce naprawić swój błąd

Ekipa Mateusza Morawieckiego będzie musiała załatać lukę w programie tzw. trzynastej emerytury. • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

R

ząd zmieni przepisy dotyczące tzw. 13 emerytury. Ekipa Mateusza Morawieckiego ma w ten sposób naprawić swój błąd, dzięki czemu trzynastkę otrzymają także Polki korzystające z pieniędzy w ramach Mama4+. Budżet zapłaci za to o 65 mln zł więcej – podał portal money.pl. Obecnie Mama 4+ nie wchodzi do Emerytura+ , dlatego osoby, które dostają świadczenie rodzicielskie mogą zapomnieć o trzynastkach. Nie dostaną 1,1 tys. brutto, gdyż formalnie pieniądze z programu Mama4+ to nie jest emerytura.Efektem jest blisko 60 tys. osób bez prawa do dodatkowej emerytury. Jednak rząd po doniesieniach o legislacyjnej wpadce zareagował. Według informacji money.pl ekipa premiera Morawieckiego zamierza szybko załatać dziurę w projekcie ustawy regulującej wypłatę 13. emerytury.– Pracujemy nad odpowiednimi zmianami. Chcemy, by kobiety korzystające z programu Mama 4+ również otrzymały dodatkowe pieniądze, tak zwaną 13. emeryturę – powiedziała w rozmowie z serwisem rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.Uprawnionych do pieniędzy z Mama 4+ jest prawie 80 tys. kobiet. Większość z nich – ponad 60 tys. Polek do 1 marca nie dostawała żadnej emerytury. Nie miały wypracowanego minimum 20 lat stażu, by załapać się na minimum niezbędne do wypłacania emerytury. Od marca to się jednak zmieniło i mogą już wnioskować o pieniądze.Jarosław Kaczyński na konwencji regionalnej PiS na Podkarpaciu obiecał emerytom w Polsce 13. emeryturę . – Przed wyborami do europarlamentu każdy emeryt dostanie dodatkowo 1100 zł brutto (888 zł na rękę) – ogłosił prezes Jarosław Kaczyński na niedawnej konwencji PiS w Jasionce. Sam zadeklarował, że swoje dodatkowe świadczenie przeznaczy na cel charytatywny, prawdopodobnie związany z prawami i ochroną zwierząt.źródło: Wirtualna Polska