Chcesz pokazać solidarność z LGBTQ+? Obejrzyj film i podziel się nim na Facebooku

uż 21 marca powraca FiveFilms4Freedom - wyjątkowy festiwal filmów LGBTQ+, który dzięki swojej internetowej formule dociera do najszerszego grona odbiorców na całym świecie.Wyjątkowe historie opowiedziane w krótkich metrażach z całego świata tworzą niepowtarzalną obraz problemów młodych osób walczących na co dzień o swoje prawa.Bohaterami filmów zgłoszonych do FiveFilms4Freedom są: transseksualna nastolatka borykająca się z dyskryminacją i nadużyciami w kanadyjskiej szkole, homoseksualni rolnicy w Wielkiej Brytanii, zadziorna nastolatka mieszkająca w Indiach badająca swoją rodzącą się seksualność, młody Koreańczyk, który otrzymuje niespodziewaną wizytę, oraz grecka złota rybka o imieniu Tom Daley.British Council we współpracy z BFI Flare: London LGBTQ+ Film Festival, udostępnia światu pięć krótkich filmów tematycznych, które można oglądać za darmo przez dwanaście dni od 21 marca do 1 kwietnia.Program filmów tworzonych przez nowych twórców z całego świata, został wybrany z BFI Flare. Co roku kampania ta zachęca ludzi w ponad 100 krajach - od obu Ameryk, przez Chiny i Indie po Europę, Bliski Wschód i nie tylko - do oglądania filmów w solidarności ze społecznościami LGBTQ+ tworzącymi się w miejscach, w których wolność i równe prawa są ograniczone.Od 2015 roku produkcje te dotarły do 10 milionów osób. Oglądano je również tam, gdzie homoseksualizm jest karany - bywa, że nawet karą śmierci. Kampania wspierająca festiwal zachęca do solidarności z osobami LGBTQ+ i wspierania hasła „Love is a Human Right” poprzez dzielenie się filmami w social mediach i oznaczania postów hashtagiem: #FiveFilms4Freedom.Filmy można będzie oglądać od 21 Marca 2019 na kanale British Council Arts Więcej informacji o festiwalu, filmach i ich twórcach na stronie britishcouncil.org