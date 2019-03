Lek na raka to leczenie sekwencyjne. To już się dzieje, tylko nie zawsze w Polsce

Jednego leku na raka raczej nie będzie. • Fot. Agnieszka Wocal / Agencja Gazeta

Zbigniew Król Wiceminister Zdrowia Wiele nowotworów może stać się chorobami przewlekłymi. Do tego potrzeba nie tylko odpowiednich terapii ale też działań związanych z zapobieganiem, rehabilitacją i diagnostyką.

d lat wszystkie informacje o ewentualnym znalezieniu leku na raka elektryzują opinię publiczną. Nie będzie takiej jednej informacji, raczej nie będzie jednego leku na wszystkie nowotwory. Jednak po cichu, bez wielkiego rozgłosu, z miesiąca na miesiąc jesteśmy coraz bliżej rzeczywistości, w której rak nie będzie chorobą śmiertelną, ale przewlekłą. Żyjemy w czasach, w których prawdopodobnie medycyna poradzi sobie z chorobami nowotworowymi.To wszystko dzięki kolejnym lekom onkologicznym, o których nagłówki gazet nie krzyczą, że są lekiem na raka, ale które wprowadzają nowotwory w stan remisji, cofają chorobę, dają chorym dobre, dłuższe życie. A jak dany lek przestaje działać, to podajemy kolejny, o innym mechanizmie działania, który znowu daje czas i godne życie. Tak aż do wyczerpania dostępnych terapii.Lek na raka to prawdopodobnie właśnie leczenie sekwencyjne, oparte na wielu liniach leczenia, wielu lekach, o różnych mechanizmach działania, które przedłużają życie i dbają o jego dobrą jakość. To już się dzieje, takie leczenie jest możliwe w wielu nowotworach, bo każdego roku powstają kolejne leki, które można wykorzystać w leczeniu sekwencyjnym.W czym więc problem? Niestety w dostępie do tych leków. Nowe, zaawansowane terapie nie są tanie, ale są skuteczne. Pozwalają wrócić do życia, pracy, normalnych aktywności.Rak piersi to nowotwór, który jest wykrywany u 18 tys. Polek rocznie. Wcześnie zdiagnozowana choroba daje nadzieję na całkowite wyleczenie. Natomiast nawet pacjentki z zaawansowaną chorobą, mają dziś szansę na dłuższe życie. Oczywiście jeśli mają dostęp do odpowiednich terapii, a niestety w tym względzie sytuacja nie jest do końca "różowa”.Jak tłumaczyła dziennikarzom podczas konferencji "Rak - choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu” zorganizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie, jeśli podczas diagnozy guz w raku piersi nie jest większy niż 1 cm, nie ma przerzutów do węzłów chłonnych, to możemy mówić, że praktycznie w 100 proc. nowotwór jest wyleczalny.Generalnie, zdaniem pani doktor, leczenie niezaawansowanego raka piersi jest w Polsce dobre. Mamy dostęp do większości terapii, które są dostępne na świecie. Nie mamy dostępu do jednej terapii - herceptyną i pertuzumabem u pacjentek z HER2-dodatnim rakiem piersi.– Ten podtyp raka piersi występuje rzadko, u około 20 proc. chorych na raka piersi. Dla nich nie mamy dostępu do leczenia – tłumaczyła dr Jagiełło-Gruszfeld.Gorzej jest jeśli chodzi o leczenie zaawansowanego, rozsianego raka piersi. Specjalistka podkreśla, że nie mamy tu dostępu do kilku terapii m.in. do inhibitorów CDK4, CDK6, które stosuje się u chorych z hormonozależnym rakiem piersi. To nawet 70 proc. polskich pacjentek chorych na raka piersi.To nierefundowane w Polsce leczenie, znacznie przedłuża życie chorych do momentu progresji choroby. W większości krajów europejskich jest refundowane i dostępne w pierwszej lub drugiej linii leczenia. W naszym kraju chora, jeśli chce korzystać z tego leczenia, musi sama za nie zapłacić. Niestety chorych zwykle na to nie stać.W Polsce chore z rozsianym rakiem piersi HER2-dodatnim nie mają również dostępu dotrastuzumabu emtanzyny. Natomiast leczenie celowane antyHER2 (trastuzumab) jest dostępne jedynie w ramach programu lekowego dla niewielkiej grupy pacjentek, w pierwszej linii leczenia.Tymczasem, jak tłumaczy dr Jagiełło-Gruszfeld, lek przedłuża życie pacjentkom z HER2 - dodatnim rakiem piersi nawet jeśli zostanie zastosowany w drugiej lub trzeciej , a nawet czwartej linii leczenia. Niestety lekarze nie mogą jeszcze zastosować leku. Rak jelita grubego to nowotwór numer dwa na liście zabójców Polek i Polaków. Leczenie tej choroby bardzo się zmieniło na przestrzeni lat. Choć cały czas najważniejszą sprawą jest przekonywanie do badań profilaktycznych, które pomagają wychwycić nowotwór w początkowym stadium, wtedy również tak jak w raku piersi, jest szansa na całkowite wyleczenie.Kolonoskopia, która jest tak naprawdę badaniem idealnym, bo pozwala na usunięcie wczesnych zmian podczas badania i dokładne obejrzenie przez lekarza jelita grubego, ze względu na swoją specyfikę jest badaniem, które ludzie wykonują niechętnie, a przecież może uratować im życie.Dr Barbara Radecka, ordynator z Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego tłumaczyła dziennikarzom podczas konferencji, że w Polsce zbyt dużo osób zgłasza się do lekarza już z zaawansowanym nowotworem. Dla tych chorych jest mniej opcji leczenia, nie można zastosować terapii bardziej agresywnych, bo chorzy są w gorszym stanie ogólnym.Lekarze stosują podstawowe schematy chemioterapii, oparte o fluoropirymidyny. Niestety to nie zawsze działa, choć jak podkreśla dr Radecka, wielu chorych z zaawansowaną chorobą jest w dobrym stanie ogólnym. U nich lekarze mogliby zastosować kolejne schematy leczenia, co wydłużyłoby im życie, czyli zastosować leczenie sekwencyjne.Niestety w Polsce nie ma dostępu do trzeciej i czwartej linii leczenia. Pewnie dlategowskaźnik przeżyć 5-letnich jest niższy o ponad 10 proc. od średniej europejskiej. W wielu krajach europejskich taki dostęp jest. Warto przypomnieć, że w Polsce co roku na raka jelita grubego zapada ponad 18 tys.osób, z czego 11 tys. umiera.Bardzo dobrym przykładem na skuteczność leczenia sekwencyjnego jest szpiczak plazmocytowy.Jak tłumaczył podczas konferencji prof. Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie, w leczeniu szpiczaka plazmocytowego stosowanych jest już kilka linii terapii, dzięki czemu przeżycia chorych zwiększyły się z 3-4 lat do 8-10 lat.Chorzy mogą żyć dłużej, bo ciągle pojawiają się nowe leki. Niestety nie oznacza to, że chorzy mają do nich dostęp. W Polsce organizacje pacjenckie apelują o refundację dwóch leków, które są w tej chwili niezbędne, żeby chorzy na ten nowotwór hematologiczny mogli żyć dłużej.Proszą o dostęp do karfilzomibu i daratumumabu. Pierwszy z nich jest potrzebny chorym, żeby mogli skorzystać z przeszczepienia szpiku, drugi przedłuża życie w zaawansowanym stadium szpiczaka, choć w wielu krajach stosowany jest już nawet w pierwszej linii leczenia, bo lekarze uważają, że jest bardziej skuteczny, kiedy zostanie podany wcześniej.Resort zdrowia zapewnia, że leczenie nowotworów i zapobieganie zachorowaniom jest dla niego priorytetem.Podkreślał, że Ministerstwo Zdrowia przeznacza coraz więcej środków na leczenie onkologiczne, dba również o docieranie z odpowiednim przekazem na temat chorób nowotworowych do społeczeństwa. Przypomniał, że w styczniu prezydent Andrzej Duda, w ramach inicjatywy ustawodawczej, podpisał projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej.Miejmy nadzieję, że działania resortu zdrowia rzeczywiście idą w dobrą stronę. Bez odpowiednich nakładów i zrozumienia, że „lek na raka” to dziś leczenie sekwencyjne, czyli oparte na dostępie do wielu terapii, nie będziemy mieli sukcesów w leczeniu onkologicznym na miarę choćby europejską.