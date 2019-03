Jaki zniesmaczony zdjęciem Biedronia. Uznał, że lider Wiosny lansuje się na dzieciach z zespołem Downa

Robert Biedroń wrzucił na Twittera zdjęcie w skarpetkach nie do pary. Powodem był Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. • Fot. Twitter / Robert Biedroń / Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

obert Biedroń wstawił na Twittera zdjęcie w skarpetkach nie do pary. Powodem był Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Nie spodobało się to Patrykowi Jakiemu, który uznał, że szef Wiosny lansuje się na chorych dzieciach."Dziś nie do pary! A wszystko za sprawą tego, że obchodzimy dziś Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Różni, ale równie ważni" – napisał. Tweet Biedronia nie spodobał się Patrykowi Jakiemu.Zastępca Zbigniewa Ziobry ocenił, że lewicowi politycy, którzy popierają "aborcję eugeniczną" – "przez którą dzieci z ZD w wielu państwach się nie rodzą" – lansują się na Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. "Bezczelność to mało powiedziane" – spuentował Patryk Jaki.Odpowiedź wiceministra sprawiedliwości nie spotkała się z pozytywnym odbiorem. Internauci odnosili się ironicznie do tego, że Patryk Jaki sam ma dziecko z Zespołem Downa. "Tak, wiemy Panie Patryku, ma Pan monopol na wspieranie dzieci z ZD ze względu na syna" – napisał jeden z komentujących wpis.– Jestem szczęśliwy, że mam Radusia. Nigdy nie braliśmy pod uwagę, aby zabić nasze dziecko – mówił o swoim dziecku w jednym z wywiadów Patryk Jaki O tym, jak wygląda życie z trzyletnim Radkiem, opowiadała także żona polityka Anna Jaki . – Miałam 24 lata, gdy zaszłam w ciążę. Zespół Downa to była ostatnia rzecz, której bym się spodziewała. Nigdy nie przypuszczałabym, że osoba w młodym wieku może urodzić dziecko z Zespołem Downa – mówiła Anna Jaki.