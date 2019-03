Opieka nad psem to nie tylko codzienna "micha" i spacer. Te pięć elementów to podstawa

Opieka nad psem to nie tylko codzienna "micha" i spacer. • Fot. Tomasz Kudala / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

ies jaki jest, każdy widzi: pysk, cztery łapy, ogon – każdego można opisać w ten podstawowy sposób. Ale co zrobić, żeby był szczęśliwy i zdrowy? Należy zadbać o pięć podstawowych kwestii, które są najważniejsze z perspektywy twojego pupila.

Każdy pies funkcjonuje zgodnie z biologiczną piramidą. Najważniejsze są dla niego sprawy fizjologiczne, a w dalszej kolejności pozostałe. Ale wielu właścicieli ogranicza się tylko do karmienia i wyprowadzania na spacer swojego pupila. A to błąd, bo psia natura to nie tylko te podstawy. One nie sprawią, że będzie on w pełni szczęśliwym czworonogiem.



Co należy więc zrobić? Zastosować się do pięciu zasad, które opisane są m. in. w Kodeksie Dobrostanu Zwierząt, który został opracowany przez angielskich specjalistów z Rady Dobrostanu Zwierząt (Farm Animals Welfare Council). W Polsce ich propagatorem jest np. firma Pedigree w projekcie "Podaruj psu supermoc". Chodzi tu przede wszystkim o:



– Właściwe żywienie (nie tylko zbilansowane posiłki ale także przekąski)– Dbałość o zdrowie (trzeba pamiętać o regularnych szczepieniach i wizytach u weterynarza)– Aktywność fizyczna (ruch to podstawa, nie tylko na zwykłym spacerze)– Stymulacja intelektualna (zabawa z psem powinna uwzględniać nie tylko rzucanie piłki, ale także zadania rozwijające inteligencję naszego pupila)– Poczucie bezpieczeństwa (zwierzę musi wiedzieć, że jest kochane i bezpieczne. Musi mieć zapewnione miejsce do spania oraz być wolne od wszelkiego rodzaju zagrożeń).I to wszystko! Bardzo proste, a jak skuteczne i przede wszystkim z myślą o twoim czworonogu.