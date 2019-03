Chwile grozy na korcie. Tenisista upadł i zwijał się z bólu w trakcie meczu

Chwile grozy na korcie. 19-letni tenisista Nicola Kuhn upadł w czasie meczu i dostał konwulsji. • Fot. Twitter.com / @TennisTV

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o dramatycznych scen na korcie doszło podczas meczu pierwszej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Miami. 19-letni Nicola Kuhn podczas jeden z akcji nagle upadł i dostał konwulsji. Tenisista potrzebował pomocy medycznej i nie mógł opuścić placu gry o własnych siłach.Sytuacja, która wywołała szok wśród wszystkich oglądających rywalizację na korcie miała miejsce w czwartym gemie meczu. Nicola Kuhn mierzył się z Niemcem Mischą Zverevem. Po dwóch godzinach ciężkiego pojedynku 19-latek niespodziewanie upadł na kort. Miało to miejsce podczas próby dobiegnięcia do odegranej przez rywala piłki. Kuhn wystartował do niej, ale nagle zachował się tak, jakby ktoś wyłączył mu prąd.Po upadku tenisista zwijał się z bólu. Nie było mowy o tym, że 19-latek podniesie się sam. Zawodnik dostał konwulsji, a na korcie szybko pojawiła się pomoc medyczna. Nagranie z tego zdarzenia opublikowano na profilu Tennis TV na Twitterze. Zobaczcie sami, co wydarzyło się w trakcie meczu w Miami.W końcu 19-latek z pomocą swojego trenera mógł opuścić kort, ale na jego twarzy nadal było widać grymas bólu. Publiczność nagrodziła zawodnika brawami. Mecz zakończył się przy wyniku 2:6, 7:5, 2:2, a do II rundy turnieju awansował Zverev.Nicola Kuhn jest uznawany za jednego z najbardziej obiecujących tenisistów młodego pokolenia. Zawodnik urodził się w Austrii. Jego ojciec jest Niemcem, a matka Rosjanką. Od 2016 r. Kuhn występuje pod hiszpańską flagą.