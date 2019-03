Z taką grą na Euro nie dojedziemy. Słaba gra Polaków w pierwszej połowie meczu z Austrią

Polska do przerwy remisuje z reprezentacją Austrii w pierwszym meczu eliminacyjnym do Euro 2020. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

haos, brak wyraźnej myśli taktycznej, błędy w rozgrywaniu piłki i słabe strzały prosto w bramkarza – tak w skrócie można podsumować pierwszą połowę meczu z Austrią w wykonaniu naszych piłkarz. Z taką grą o awans na Euro będzie bardzo ciężko.Polacy przed przerwą nie zdołali pokonać bramkarza reprezentacji Austrii. To nie koniec złych wiadomości. O ile gra naszych napastników jeszcze jakoś się "klei", to w obronie i na środku pola dominuje chaos. Pierwsze 45 minut w wykonaniu polskich piłkarzy nie zachwyciło, a wręcz przeciwnie – można mieć obawy co do tego, czy z taką formą uda się wyjść z grupy eliminacyjnej.Jasnym punktem w polskiej drużynie był Wojciech Szczęsny. W obronie wspierali go Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Kamil Glik i Bartosz Bereszyński. Jednak widać było brak zgrania między nimi. W pomocy widzieliśmy Kamila Grosickiego, Grzegorza Krychowiaka, Mateusza Klicha oraz Piotra Zielińskiego. W ataku trener Jerzy Brzęczek postawił na Arkadiusza Milika i Roberta LewandowskiegoMecz z Austrią jest pierwszym z serii, jaki powinni wygrać nasi piłkarze, by zakwalifikować się do gry na Euro 2020. W grupie oprócz Polski i Austrii grają jeszcze Macedonia Północna, Słowenia, Izrael i Łotwa.