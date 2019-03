Prezydent Andrzej Duda dba o formę przed kampanią prezydencką / zdjęcie archiwalne . • Fot. Jakub Szymczuk / KPRP

rzy miesiące na katorżniczej diecie, by bardziej spodobać się Polakom przed kolejnymi wyborami – to plan prezydenta Andrzeja Dudy. Głowa państwa ma zjadać jedynie 1000 kcal dziennie. Odchudzanie odbywa się pod kontrolą lekarzy, ale tyle szczęścia nie będą mieli ci, którzy pójdą w ślady Dudy. I prawda jest taka, że po prostu nie powinni tego robić.





Andrzej Duda zaczął misję "reelekcja", a pierwszym krokiem ma być – według dziennikarzy "Faktu" – zrzucenie zbędnych kilogramów. Prezydent spożywa tylko 1000 kalorii dziennie, z jego diety wykreślono mleko, słodycze i pszenne pieczywo. Poza tym ograniczył tłuszcze i alkohol. Ponoć wolno mu tylko kieliszek czerwonego wina – i to od czasu do czasu.1000 kalorii to naprawdę bardzo mało. Dzienne zapotrzebowanie kaloryczne dorosłego mężczyzny to 2500 kcal, a przy odchudzaniu 1800. Dieta Dudy na pierwszy rzut oka wygląda więc wręcz niebezpiecznie, choć "Fakt" zaznaczył, że prezydentem opiekują się lekarze i dietetycy ze szpitala wojskowego przy Szaserów w Warszawie. Ale co ze zwykłymi Polakami? Czy dieta 1000 kcal to coś, z czego warto skorzystać?



– Ja to nazywam misją samobójczą – odpowiada naTemat dietetyczka Ewa Ceborska. – Są oczywiście diety, które mają taką energetyczność, a nawet niższą. Natomiast trudno ją zbilansować tak, żeby wszystko to, co jest ważne dla naszego organizmu, się zgadzało: witaminy, składniki mineralne – dodaje.



A przecież prezydent jest jeszcze aktywny fizycznie. Biega i pływa. – To jest poniżej przemiany materii i to znacząco, więc to jest naprawdę niedobra energetyczność dla osób aktywnych fizycznie, ale też często i dla tych, którzy są nieaktywni. Gdybyśmy mieli osobę starszą, drobną, nawet bardziej leżącą, to wtedy można się zastanowić, ale jeżeli mamy osobę młodą i zdrową to jest za mało – ocenia Ceborska.Jakie mogą być skutki? Dietetyczka zwraca uwagę, że przy takiej liczbie kalorii organizm – mówiąc kolokwialnie – zaczyna zjadać masę mięśniową. – Bez przerwy czujemy głód, a przez to koncentracja, zarówno umysłowa jak i fizyczna, też jest obniżona – dodaje.Ułatwić przetrwanie takiego wyzwania mogłyby suplementy, ale wielu specjalistów nie jest do nich przekonanych.No dobrze, ale co właściwie jeść na diecie 1000 kalorii? – Jeżeli już mamy 1000 kcal, to trzeba bardzo zadbać o to, aby składniki odżywcze były w takiej bardzo skondensowanej formie. Najkorzystniej jest wybierać produkty zbożowe nieoczyszczone, a więc bogate w błonnik, który daje na dłużej uczucie sytości, a także bardzo duża ilość warzyw - szczególnie cenne są kiełki, natki – radzi dietetyczka.– Koniecznie trzeba też pić dużo wody, ale bogatej w wapń i magnez.Pamiętajmy także o tym, że duże ilości błonnika u osób z wrażliwym przewodem pokarmowym nie są wskazane - mogą pojawić się wzdęcia, biegunki, a także ogranicza się przyswajalność niektórych leków.W prezydenckim menu mogłoby się znaleźć np. śniadanie w postaci płatków owsianych i chudego jogurtu. Jak kanapki, to tylko z z pełnoziarnistego pieczywa i ewentualnie dwa plasterki żółtego sera. Na obiad zupa, gotowane na parze warzywa i kurczak.– Pieczywo daje uczcicie sytości, a to jest bardzo ważne w diecie. Taka kanapka z twarożkiem i szczypiorkiem i do tego kawa z mlekiem da nam uczucie sytości na jakieś 2, 3 godziny – dodaje moja rozmówczyni.Duda nie jest jednak pierwszym politykiem, który walczy ze zbędnymi kilogramami. Szlaki dietetycznych zmagań przecierał np. Aleksander Kwaśniewski. To za jego przyczyną na salony wkroczyła tzw. dieta kapuściana, nazywana także dietą prezydencką lub Kwaśniewskiego. Trwała ona tydzień. Każdy posiłek miał być zastąpiony specjalną zupą z kapusty (której nie można było solić).– Taką zupę można przygotować, ale lepiej nie jeść jej na każdy posiłek. Kapusta jest przecież zdrowym produktem. Na obiad przez 2 czy 3 dni tak, ale śniadanie i kolację oraz dwie przekąski lepiej przygotować na bazie innych produktów – mówi dietetyczka.W przypadku Kwaśniewskiego jednak zadziałało. Zrzucił kilkanaście kilogramów. Skutek był taki, że w jego ślady poszło wielu Polaków, skuszonych wizją utraty kilku kilogramów w ciągu jednego tygodnia.O spektakularnej metamorfozie mogliśmy mówić w przypadku Adama Hofmana. Zrzucił kilkanaście kilogramów. Różnicę było widać gołym okiem. Chodziły głosy, że do zmiany zmotywowała go tzw. afera madrycka.Musiał po niej pozmieniać trochę w życiu, przy okazji zmienił i wygląd. Niektórzy dziennikarze pisali o nim nawet "Młody bóg!". Za nowym wizerunkiem miał stać po prostu zdrowy tryb życia. Dużo ruchu, zero alkoholu i mało mięsa.Nie do poznania zmienił się także Michał Kamiński. Przed tym jak zaczął pracę nad sobą ważył 120 kg , a potem... 75! Zajęło mu to dwa lata. On z kolei podobno wziął się za siebie, kiedy dowiedział się, że choruje na cukrzycę.– Najwięcej ważyłem w czasie pracy dla śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z kolei dwa lata temu miałem na wadze 120, a dziś już tylko 75. Swoje zrobiły restrykcyjna dieta, basen, jazda na rowerze. Przestałem też pić alkohol. Ale już chyba więcej nie będę chudł. Już wystarczy – mówił w rozmowie z Super Expressem w 2017 roku.