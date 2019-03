Zaskakująca decyzja PiS. Na liście w wyborach do PE pojawi się kolejny człowiek Ziobry

Zaskakująca decyzja PiS. Na listach w wyborach do PE pojawi się kolejny człowiek Zbigniewa Ziobry. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

W

majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego wystartuje nie tylko Patryk Jaki, ale także Sebastian Kaleta. Członek Komisji ds. reprywatyzacji miałby ubiegać się o mandat z warszawskiej listy, czyli z tej, na której nie znalazło się miejsce dla Jakiego – podaje Wirtualna Polska.Trwa zatwierdzanie wyborczych list PiS przed wyborami do PE . Niebawem zostanie ujawniona jedna z najbardziej prestiżowych – warszawska, której liderem będzie Jacek Saryusz-Wolski. Drugie miejsce na niej przydzielono Ryszardowi Czarneckiemu.Przed oficjalnym ujawnieniem wszystkich nazwisk nie brakuje spekulacji, kto znajdzie się na pozostałych pozycjach warszawskiej listy. Wirtualna Polska dowiedziała się, że numerem osiem będzie Sebastian Kaleta . To polityk kojarzony ze Zbigniewem Ziobrą, a rozpoznawalność zdobył jako członek Komisji Weryfikacyjnej kierowanej przez Patryka Jakiego. W kampanii przed wyborami samorządowymi aktywnie wspierał Jakiego jako kandydata na prezydenta stolicy.Kaleta potwierdził w rozmowie z portalem, że przyjął propozycję startu w majowych wyborach, ale nie ujawnił więcej szczegółów.Ponadto WP ustaliła, że na warszawskiej liście mają także znaleźć się posłowie: Ewa Tomaszewska (była deputowana do PE), Małgorzata Wypych i Zbigniew Gryglas. Wśród wymienianych nazwisk jest także związana z klubami "Gazety Polskiej" Anita Czerwińska i radna mazowieckiego sejmiku, aktorka Dominika Figurska.Podczas konwencji PiS w Jasionce na Podkarpaciu byli obecni liderzy list partii ze wszystkich okręgów w wyborach do PE . Czołowi politycy z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego podpisali też specjalną deklarację europejską.Przypomnijmy, że "jedynkami" z partii Kaczyńskiego zostali m.in. szef sztabu PiS Tomasz Poręba, szef MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, Jacek Saryusz-Wolski, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, minister edukacji Anna Zalewska oraz Anna Fotyga.źródło: Wirtualna Polska