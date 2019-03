"Ludzie otwierają się przede mną". Dariusz Kołodziej wystąpił w "Faktach po Faktach"

Dariusz Kołodziej jeszcze dziś ma łzy w oczach na wspomnienie tego, co spotkało go, gdy miał 13 lat. • Fot. Screen z programu "Fakty po Faktach" / TVN24

D

ariusz Kołodziej, który jako 13-latek padł ofiara pedofila, podkreśla, że tylko dwie cechy charakteru pozwoliły mu wyjść z ukrycia. Są to jego odwaga i to, że sam siebie uznaje za "postać kontrowersyjną". Wcześniej przez 6 lat nikt – oprócz jego matki i biskupa – nie wiedział, jak bardzo został skrzywdzony przez księdza.– Podstawową sprawą jest to, żeby ten ksiądz poniósł karę – mówił w piątek w studio TVN24 Dariusz Kołodziej. Na pytanie, jak często wspomina tamte chwile stwierdził, że nie ma dnia, by o tym nie myślał. – To nie jest sprawa, o której da się zapomnieć – zapewnia Kołodziej Co ciekawe, samego księdza wspomina jako jako duchownego, który miał świetny kontakt z dziećmi. Grał na perkusji, był przyjacielski i powszechnie lubiany. – To był taki swój chłop. Najgorsze jest to, że mieliśmy do niego zaufanie – stwierdził gość TVN24. Jednocześnie zapewnił, że nie słyszał, by inni ministranci skarżyli się na duchownego.Dariusz Kołodziej oczekuje, że Kościół zadośćuczyni wszystkim ofiarom księży pedofilów . On sam cieszy się, że ludzie otwierają się przede nim widząc, jak wielkie dostał wsparcie, gdy zdecydował się powiedzieć otwarcie o tym, co stało się przed laty.– Nie dziwię się osobom, które milczały 20, czy 30 lat. O tym się nie chce mówić, ale trzeba. Sam długo się zastanawiałem, czy to upublicznić. Byłem bardzo wierzącym. Po tym co się stało mój stosunek do Boga i całej wiary legł w gruzach – przyznał w "Faktach po Faktach".Przez 6 lat o tym, że jako 13-letni ministrant padł ofiarą księdza pedofila, wiedziały tylko cztery osoby – on sam, jego matka, sprawca zbrodni i bp Andrzej Czaja. W końcu jednak Dariusz Kołodziej znalazł w sobie dość siły, żeby powiedzieć przed kamerami o tym, co go spotkało.Młody mężczyzna wystąpił na konferencji zorganizowanej w Sejmie przez fundację "Nie lękajcie się". Opowiadał o tym, jak ksiądz molestował go w samochodzie, dotykał jego genitaliów, onanizował się jego ręką. Mówił też, jak poszli z matką do bp. Andrzeja Czai, u którego skłoniono ich do złożenia przysięgi na Biblię i Krzyż, że nikomu więcej o tym nie powiedzą.źródło: TVN24