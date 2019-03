"Trzeba się bronić!". Przed wyborami Kaczyński znów straszy zalewem muzułmanów

W czasie konwencji PiS w Wieluniu Jarosław Kaczyński straszył zalewem muzułmańskich imigrantów. • Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

rawo i Sprawiedliwość dba o solidny zapas ksenofobii wśród swoich wyborców, co udowodnił Jarosław Kaczyński w czasie sobotniej konwencji PiS w Wieluniu. Po atakach w kierunku środowisk LGBT+ partia rządząca po raz kolejny straszy muzułmańskimi imigrantami.– Trzeba walczyć, trzeba bronić polskiej rodziny! Trzeba jej bronić z zaciekłością, bo to jest zagrożenie cywilizacyjne, nie tylko dla Polski, dla całej Europy, dla całej tej cywilizacji, która została stworzona w oparciu o chrześcijaństwo – grzmiał w Wieluniu Jarosław Kaczyński.PiS w ten sposób po raz kolejny kreuje u swoich wyborców obraz Polski zagrożonej zalewem uchodźców, którzy nie respektują nauk Jezusa Chrystusa i nie asymilują się z lokalną społecznością. Jarosław Kaczyński mówił o "wojnie cywilizacyjnej".– W Europie mamy pewnego rodzaju paradoks - z jednej strony poprawność polityczna, te wszystkie operacje zmierzające do afirmacji różnego rodzaju relacji społecznych między kobietami i mężczyznami, albo kobietami a kobietami, mężczyznami a mężczyznami. A z drugiej strony też pełna tolerancja dla ofensywy kultury, która nie tylko nie uznaje tych spraw, o których mówię, ale która radykalnie nie uznaje równości kobiet i mężczyzn, czyli cywilizacji muzułmańskiej - zaznaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości.W dalszej części wypowiedzi Jarosław Kaczyński powtarzał wezwanie do obrony Polski przed imigrantami. Przypomnijmy, że już przed niedawnymi wyborami samorządowymi Prawo i Sprawiedliwość opublikowało ksenofobiczny materiał , w którym straszono Polaków uchodźcami.Pokazano w nim, jak rzekomo miałaby wyglądać Polska po zapowiadanej przez PO likwidacji urzędów wojewódzkich. Zdaniem PiS tylko one uniemożliwiają napływ imigrantów. Wszystko było okraszone wyselekcjonowanymi obrazkami z państw Zachodu, na których pokazane są m.in. incydenty z uchodźcami w Niemczech i zamieszki we Francji.Dodajmy, że Jarosław Kaczyński odwiedził dzisiaj także Wrocław . – My nie dzielimy Polaków na lepszych i gorszych. My praktykujemy demokrację, jesteśmy formacją, która przestrzega Konstytucji – mówił Jarosław Kaczyński w stolicy Dolnego Śląska.Źródło: TVN 24