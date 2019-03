Do Polski idzie zimowy front. Wraz z nim wracają śnieg z deszczem, mróz i dokuczliwy wiatr

Koniec słonecznej i ciepłej pogody. Wraca marcowa pogoda. • Fot. screen z windy.com

W

weekend nie mogliśmy narzekać na aurę. Jednak z map pogodowych wynika, że już od poniedziałku wraca typowo marcowa plucha – opady śniegu z deszczem, wichury, a nawet mróz nocą.Znaczne pogorszenie pogody spowodowane jest przez nadchodzący nad Polskę niż, który napływa do nas znad północnego Atlantyku. Niż zmieni cyrkulację powietrza nad Polską – zamiast ciepła z południa, którym możemy cieszyć się w ciągu weekendu , nadejdzie ochłodzenie.Już w poniedziałek pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Miejscami mogą spać również śnieg, drobny grad oraz krupa śnieżna. Do tego porywy wiatru mogą przekraczać 70 km/h.Od początku tygodnia zrobi się także znacznie chłodniej. Temperatury maksymalne wyniosą od 6 do 10 stopni. W nocy możliwe są lokalne przygruntowe przymrozki.We wtorek będzie jeszcze chłodniej. Maksymalnie temperatura osiągnie od 5 do 8 stopni. Najwięcej opadów będzie w centrum kraju, na południu i wschodzie. Większe będą też opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Noc będzie chłodna i prawie w całym kraju odnotujemy lekki mróz. W Warszawie temperatura spadnie w nocy do -2 stopni Celsjusza, w Krakowie ma być jeden stopień na minusie.W środę temperatura jeszcze bardziej spadnie. Termometry wskażą od 3 stopni na wschodzie do 7 na północnym-zachodzie kraju w najcieplejszym momencie dnia. Nie będzie za to opadów.