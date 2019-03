"Idziemy na hulajnogę?". Eliza Michalik i internauci umawiają się na jazdę przy pomniku smoleńskim

Wśród osób komentujących zatrzymanie nastolatków za jazdę na hulajnodze przy pomniku smoleńskim, była Eliza Michalik. • fot. Piotr Skórnicki / Agencja Gazeta

ziennikarka Eliza Michalik zaproponowała na Twitterze wspólny wypad na Plac Piłsudskiego na szybką rundkę wokół pomnika smoleńskiego. Oczywiście na hulajnogach."Piękna niedziela. Idziemy pojeździć na hulajnogach pod pomnikiem Kaczyńskiego?" – pyta Eliza Michalik. Pod postem dziennikarki znalazło się już sporo komentarzy, w których internauci namawiają się na wspólny happening z użyciem hulajnóg."Dobry pomysł, tylko się nie zetknijcie z nim, bo to grozi pościgiem i konfiskatą hulajnogi przez Kinder-ZOMO, nowy oddział policji" – odpowiada Waldemar Kuczyński.Wśród osób "zainteresowanych" orbitowaniem wokół pomnika smoleńskiego znalazła się również Karolina Opolska – dziennikarka TOK FM. "Totalnie wzięłabym udział w takiej akcji" – napisała Opolska.Jedną z dat, którą wymienili internauci jest przyszła niedziela – 31 marca o godz. 16. Użytkownicy Twittera zastanawiają się również nad zorganizowaniem wydarzenia na Facebooku, w którym zapewne pojawi się więcej szczegółów.W sobotę policja zatrzymała dwóch chłopaków za to, że jeździli na hulajnogach wokół pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej . Sytuacji przyglądał się czytelnik "Gazety Wyborczej", który uwiecznił na fotografii moment, gdy funkcjonariusze idą w kierunku policyjnej furgonetki z hulajnogą w ręku. Do zdarzenia doszło w okolicach godz. 14:50. Zatrzymani nastolatkowie mają 14 i 15 lat.