Wpadka PO podczas konwencji wyborczej. Ochojska nie miała jak się dostać na scenę

apewne nie tak miała wyglądać prezentacja Janiny Ochojskiej jako "jedynki" na dolnośląskiej liście Koalicji Europejskiej. Szefowa PAH była wnoszona na scenę rozstawioną na warszawskim Foksalu, gdzie odbyła się konwencja wyborcza.Szefowa PAH startuje do Parlamentu Europejskiego między innymi po to, aby walczyć o zniesienie barier dla niepełnosprawnych. Chodząca o kulach Ochojska zna ich problemy od podszewki. Już na samym początku przemówienia zwróciła uwagę na to, jakim problemem było dla niej wejście na scenę, by wygłosić przemówienie. Choć publiczność jej pojawienie się na scenie przywitała owacją na stojąco, początek był niezbyt przyjemny dla organizatorów konwencji.– Chcę zwrócić uwagę, jak weszłam na to podium. Trzeba mnie było wnieść... Skoro zaproszono mnie do polityki europejskiej, mam nadzieję, że takie podia będą dostępne dla osób chodzących o kulach i w ogóle niepełnosprawnych – rozpoczęła Ochojska.Dolnośląska "jedynka" PO zapewniła, że jej misja pomocy najsłabszym, którą od lat poprzez Polską Akcję Humanitarną niesie i której poświęciła swoje życie, będzie przez nią kontynuowana w Parlamencie Europejskim.Przypomnijmy, bezpośrednią rywalką Ochojskiej z listy PiS-u ma być Anna Zalewska , obecna minister edukacji narodowej.źródło: fakt.pl