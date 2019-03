Izrael ostro odpowiada na atak rakietowy. Rozpoczął ostrzał Strefy Gazy

Ostrzał w Strefie Gazy, Izrael odpowiada. Netanjahu skraca wizytę w USA. • Fot. Shutterstock.com

Strefie Gazy izraelskie wojsko rozpoczęło ostrzał pozycji Hamasu. Działania podjęto kilka godzin po tym, jak palestyńska rakieta uderzyła w dom na północ od Tel Awiwu.Informacje o prowadzonym ostrzale w Strefie Gazy potwierdzają zachodnie media, m.in. agencja Associated Press. Nie ma wątpliwości, że to działania odwetowe za poranny nalot, do którego doszło w centralnej części Izraela, w rejonie Miszmeret. Lokalne służby potwierdzały, że w ataku rannych zostało co najmniej 7 osób, w tym kobiety i dzieci.Izraelskie wojsko w odpowiedzi rozpoczęło ostrzał obiektów Hamasu przed godz. 17 polskiego czasu. "Rozpoczęło się uderzenie w cele terrorystyczne Hamasu w całej Strefie Gazy" – potwierdzili przedstawiciele izraelskiej armii, a ich słowa cytuje "The Guardian". Na razie wojskowi nie ujawnili więcej szczegółów.Wcześniej premier Izraela Benjamin Netanjahu informował, że w związku z porannym atakiem skróci swoją rozpoczynającą się w poniedziałek dwudniową wizytę w Waszyngtonie. Szef rządu podkreślał, że ostrzał jest "haniebną zbrodnią" i spotka się z "silną reakcją".źródło: BBC , " The Guardian