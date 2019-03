Niezwykle tragiczny skutek śnieżycy na Mazowszu. W godzinę zginęło sześć osób

Tragiczne skutki śnieżycy, która przeszła nad Mazowszem. • Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta

ogoda zaskoczyła mieszkańców województwa mazowieckiego. Nagłe opady deszczu ze śniegiem oraz burza w mgnieniu oka znacznie pogorszyły warunki na drogach. Na efekty pogodowej zapaści nie trzeba było długo czekać. Na drogach regionu doszło do serii wypadków, w których zginęło łącznie 6 osób.Wtorkowe popołudnie dla mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości przebiegło pod znakiem prawdziwej burzy śnieżnej. Oprócz grzmotów i błyskawic spadł deszcz ze śniegiem oraz grad. Nagła zmiana pogody dała się we znaki zwłaszcza kierowcom. Na drogach województwa mazowieckiego zrobiło się momentalnie bardzo niebezpiecznie. Niestety nie obyło się bez tragedii.W niecałą godzinę na drogach regionu doszło do szeregu wypadków, w których zginęło sześć osób. Do pierwszego z nich doszło na DK 7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym osobówka stanęła w płomieniach. Zginęły trzy podróżujące nią osoby.Z kolei na DW 627 w miejscowości Jelenie pod Ostrowią Mazowiecką samochód ciężarowy zderzył się z busem w wyniku czego, zginęły dwie osoby. Pod Ostrołęką zginęła też kobieta, której samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo.Przypomnijmy, że w ciągu najbliższych paru dni przez Polskę będzie przechodził front , który niesie ze sobą silny wiatr i ochłodzenie. Wtorkowa burza była jego elementem. Polacy muszą więc uzbroić się w cierpliwość i zachować ostrożność na drogach.