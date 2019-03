Polska znowu będzie tłumaczyła się przed TSUE. Tym razem chodzi o uchodźców

Rząd PiS jeszcze przed wyborami do PE będzie się tłumaczył z nieprzyjęcia uchodźców. • Fot. Shutterstock.com

okładnie 15 maja przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpocznie się rozprawa przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom. Chodzi o odmowę przyjęcia uchodźców z tzw. systemu relokacji – informuje w komunikacie na Twitterze TSUE.TSUE zajmie się kwestią nieprzyjęcia przez Polskę uchodźców w ramach tzw. systemu relokacyjnego. Datę rozprawy wyznaczono na 15 maja, czyli kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.W 2015 roku przyjęto zasadę doraźnej pomocy uchodźcom, która miała odciążyć Grecję i Włochy. Ustalono wtedy, że kraje członkowskie przyjmą do siebie 120 tys. uciekinierów z Syrii i Afryki Północnej.W Polsce to był jeden z elementów kampanii PiS . To właśnie uchodźcami straszono opinię publiczną, a prezes PiS J arosław Kaczyński mówił, że przenoszą pasożyty . Rządząca wtedy Ewa Kopacz zobowiązała się do przyjęcia 7 tysięcy uchodźców. PO na jesieni oddała jednak pałeczkę rządową PiS i ostatecznie Polska nie przyjęła ani jednego uchodźca. Komisja Europejska wysłała w tej sprawie pismo do TSUE na początku grudnia 2017 roku informując, że Polska nie spełniła zapisów postanowienia z 2015 roku i tym samym nie dopełniła nakazanego przez UE obowiązku.